Что-то грядет? - В пиццериях возле Пентагона резко выросли заказы 1 502

В мире
Дата публикации: 26.09.2025
УНИАН
Изображение к статье: Что-то грядет? - В пиццериях возле Пентагона резко выросли заказы
ФОТО: pixabay

В пиццериях, расположенных рядом с главным зданием Министерства обороны США, зафиксировали резкий скачок посещаемости. Подобные случаи уже не раз связывали с подготовкой к важным политическим или военным событиям.

Теория, известная как Pentagon Pizza Index, основывается на том, что во время срочных совещаний военные и чиновники часто массово заказывают еду в офисы. Именно поэтому резкое увеличение заказов в заведениях возле Пентагона может быть косвенным сигналом о кризисных ситуациях.

На фоне сообщений, что Пентагон созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное заседание, всплеск "пицца-активности" выглядит особенно показательным.

Аналогичный всплеск пиццы был зафиксирован перед атакой США на Иран в прошлом, что заставило наблюдателей внимательнее следить за "пицца-активностью" как косвенным показателем чрезвычайных ситуаций.

#США #Минобороны #пицца
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
