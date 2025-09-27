Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров 2 752

В мире
Дата публикации: 27.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров
ФОТО: Global Look Press

Лавров: знающие люди говорят об обсуждении новых ударов по Ирану.

Некоторые знающие люди говорят об обсуждении новых ударов по Ирану. Об этом высказался глава МИД России Сергей Лавров, цитируют международные СМИ.

На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН дипломат подчеркнул, что угроза новых ударов по Ирану сохраняется.

«То, что и вы пишете периодически, и политологи об этом упоминают, то, что угроза новых ударов по Ирану сохраняется, и, как кто-то сообщает из знающих людей, даже обсуждается в практическом плане, — это тоже достаточно показательно», — высказался он.

По словам главы российского МИД, Иран не собирался и не собирается нарушать условий ядерной сделки, но угодил в западню с продлением санкций, которую ему подстроили США и европейцы. Суть механизма восстановления санкций snapback в резолюции ООН заключается в том, чтобы «постоянно держать Иран за горло».

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил США в невозможности ведения переговоров. США могут снова ударить по иранским ядерным объектам или устроить покушение на чиновников исламского государства. «Противоположная сторона нарушает все обещания, лжет и постоянно угрожает военным вмешательством. С этой стороной невозможно вести переговоры, невозможно сесть и с полной уверенностью и доверием заключить соглашение», — написал он.

