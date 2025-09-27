Некоторые знающие люди говорят об обсуждении новых ударов по Ирану. Об этом высказался глава МИД России Сергей Лавров, цитируют международные СМИ.

На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН дипломат подчеркнул, что угроза новых ударов по Ирану сохраняется.

«То, что и вы пишете периодически, и политологи об этом упоминают, то, что угроза новых ударов по Ирану сохраняется, и, как кто-то сообщает из знающих людей, даже обсуждается в практическом плане, — это тоже достаточно показательно», — высказался он.

По словам главы российского МИД, Иран не собирался и не собирается нарушать условий ядерной сделки, но угодил в западню с продлением санкций, которую ему подстроили США и европейцы. Суть механизма восстановления санкций snapback в резолюции ООН заключается в том, чтобы «постоянно держать Иран за горло».

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил США в невозможности ведения переговоров. США могут снова ударить по иранским ядерным объектам или устроить покушение на чиновников исламского государства. «Противоположная сторона нарушает все обещания, лжет и постоянно угрожает военным вмешательством. С этой стороной невозможно вести переговоры, невозможно сесть и с полной уверенностью и доверием заключить соглашение», — написал он.