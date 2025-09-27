Польские власти продлили временную защиту украинских беженцев, однако после 4 марта 2026 года их условия пребывания будут ужесточены, пишет DW .

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о продлении особых программ защиты украинских беженцев, проживающих в стране. Вместе с тем документ ужесточит условия пребывания украинцев в стране, сообщил в пятницу, 26 апреля, глава администрации польского президента Збигнев Богуцкий. Его заявления приводит польское новостное агентство PAP.

Одно из главных изменений - правила выдачи пособий на несовершеннолетних. Так, родители иностранцев - не только украинцев - смогут претендовать на социальные выплаты для детей, только если они работают в Польше и платят налоги в стране, пишет PAP со ссылкой на текст законопроекта. По данным польского издания Bankier, для получения выплат на ребенка также будет необходимо, чтобы он посещал учебные заведения в Польше - за исключением лиц с ограниченными возможностями.

Кроме того, по словам Богуцкого, не работающим в Польше иностранцам теперь не будет доступен ряд бесплатных медицинских услуг и других льгот. Он добавил, что новые решения "фактически положат конец туризму из Украины за счет польских налогоплательщиков".

Особая поддержка украинских беженцев в Польше закончится в марте 2026 года

Богуцкий заверил, что после 4 марта 2026 года, когда истечет срок нового подписанного закона, особая поддержка украинцам в Польше предоставляться не будет.

"Это последний законопроект, подписанный президентом в рамках этой формулы помощи, особой помощи... потому что сегодня нет никаких оснований и причин продолжать такую деятельность", - цитирует чиновника PAP.

Отмена действия особой помощи украинцам не будет означать полное прекращение их защиты в Польше. С весны 2026 года к ним будут относиться, как ко всем остальным иностранцами", заявил Богуцкий.

Споры о поддержке украинских беженцев в Польше ужесточились после того, как после победы на последних президентских выборах в стране к власти пришел Кароль Навроцкий от правоконсервативной партии "Право и справедливость" (ПиС). Навроцкий в своем политическом имидже во многом копирует президента США Дональда Трампа. В конце августа он заблокировал продление закона о соцпомощи украинцам, мотивировав это слоганом "Польша прежде всего".

Навроцкий лоббирует закон о запрете "бандеровщины"

29 сентября Навроцкий представит в сейме Польши еще два новых законопроекта, связанных с обсуждением положения в Польше бежавших от войны РФ против Украины, а также отношений Варшавы и Киева.

Первый из этих документов касается "продления срока, по истечении которого иностранцы, в том числе граждане Украины, смогут подавать заявления на получение польского гражданства", заявил Богуцкий. На данный момент гражданство в Польше можно получить после пребывания в стране более двух лет в статусе беженца, и правые консерваторы хотят добиться, чтобы этот срок был увеличен до десяти лет.

Второй проект будет преследовать цель "привлечь к ответственности всех тех, кто пытается или хочет распространять бандеровщину на территории Республики Польша или хочет увековечить ложь о Волыни", заявил Богуцкий. Вероятно, речь идет о ранее озвученных инициативах Навроцкого о запрете демонстрации в Польше символики Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры и ее военного крыла - Украинской повстанческой армии (УПА). Их связывают с массовыми убийствами поляков в 1943 году.

Обсуждение последнего в Польше развернулось на фоне скандала на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве. Несколько фанатов развернули на стадионе красно-черный флаг, ассоциирующийся с УПА и ОУН. В связи с инцидентом на концерте задержали 109 граждан Украины и Беларуси, позднее из Польши были выдворены как минимум 13 из них.