Зеленский: Израиль передал Украине новое вооружение

Дата публикации: 27.09.2025
Зеленский: Израиль передал Украине американскую систему ПВО Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Израиль передал Киеву систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По словам Зеленского, поставка Израилем системы ПВО состоялась еще месяц назад. Более того, в скором времени Украина получит еще две аналогичные установки. При этом точные сроки украинский лидер не назвал.

Ранее израильский посол в Киеве Михаил Бродский объявил о передаче Киеву этого вида вооружения. Он утверждал, что комплексы уже находятся на Украине.

