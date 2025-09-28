Бывший управляющий Фонда Сороса обвинён в создании «подвала пыток» для моделей Playboy 3 502

В мире
Дата публикации: 28.09.2025
mixnews.lv
Изображение к статье: Бывший управляющий Фонда Сороса обвинён в создании «подвала пыток» для моделей Playboy

Бывший финансист Soros Fund Management арестован по обвинению в торговле людьми и сексуальном насилии. Дело вызвало широкий резонанс и активно обсуждается в СМИ по всему миру.

Бывший финансист Ховард Рубин, ранее работавший в Soros Fund Management, был арестован в пятницу в своём доме в Фэрфилде, штат Коннектикут, по обвинению в торговле людьми, транспортировке для занятия проституцией и банковском мошенничестве.

Обвинения против Рубина

Wall Street Journal сообщает, что, по версии федеральных прокуроров, с 2009 по 2019 год Рубин заманивал женщин, в том числе бывших моделей Playboy, под ложными предлогами для платного секса.

Во время встреч он якобы связывал их, вводил наркотики и подвергал насилию в люксовых отелях и пентхаусе в Центральном парке, где был оборудован секс-подвал.

Жертв заставляли подписывать соглашения о неразглашении и угрожали юридическими последствиями в случае жалоб. Если женщины в ходе сексуальной игры использовали безопасное слово для прекращения насилия, Рубин продолжал действия без их согласия. Некоторые из них теряли сознание из-за побоев.

«Безопасное слово» - это заранее оговорённый сигнал или слово, которое человек использует, чтобы немедленно остановить действия другого человека в потенциально опасной или ролевой ситуации.

Когда участник произносит это слово, оно означает «стоп, прекрати», и любые действия должны быть немедленно прекращены.

В контексте обвинений против Ховарда Рубина жертвы пытались использовать безопасное слово, чтобы остановить насилие, но, по версии прокуратуры, он игнорировал этот сигнал.

Оплата за секс составляла обычно $5000, но иногда Рубин платил меньше, если был недоволен опытом.

Судебные разбирательства и сопутствующие обвинения

Ранее некоторые из обвинительниц подавали в суд на Рубина, выиграв почти $4 миллиона в 2022 году. Рубин обжалует это решение. Его бывший личный ассистент, Дженнифер Пауэрс, также обвиняется в организации встреч и сокрытии жалоб жертв. Она была арестована в Техасе.

Связь с финансовым миром

Ховард Рубин известен не только своей криминальной деятельностью, но и карьерой в финансовом секторе. Он работал в Merrill Lynch, Bear Stearns и Soros Fund Management, где был частью элитного круга финансистов.

Рубин предстал перед федеральным судом в Бруклине и не признал себя виновным. Суд постановил его задержать до суда. Дело привлекло внимание к проблеме сексуальной эксплуатации женщин в индустрии развлечений и финансовом секторе

#США #скандалы #секс
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
