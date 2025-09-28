Президент США Дональд Трамп распорядился направить войска в город Портленд на западном побережье страны, а также на объекты Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE), сообщает ВВС.

После Лос-Анджелеса, Вашингтона и Мемфиса Портленд станет четвёртым городом на территории США, куда Трамп направил войска. Мэр Портленда Кит Уилсон, представляющий Демократическую партию, ранее выступал против планов Трампа по вводу войск в его город.

«По просьбе министра внутренней безопасности Кристи Ноэм я поручаю министру войны Питу Хегсету направить все необходимые войска для защиты истерзанного войной Портленда и объектов ICE, находящихся под осадой со стороны Антифа и других внутренних террористов», - написал Трамп на платформе Truth Social.

«Я также разрешаю применение полной силы, если потребуется», - добавил Трамп. При этом президент США не уточнил, планирует ли он задействовать Национальную гвардию или регулярные вооружённые силы США, пишет ВВС.

Отмечается, что в Портленде на протяжении нескольких месяцев проходят протесты у местного офиса ICE на фоне недовольства действиями администрации Трампа по ужесточению мер против нелегальных иммигрантов.