В России предложили запретить «Войну и мир» Толстого 1 1373

Дата публикации: 28.09.2025
Изображение к статье: В России предложили запретить «Войну и мир» Толстого
ФОТО: Global Look Press

Актер Олег Басилашвили предложил запретить «Войну и мир» из-за мата и измен.

Народный артист СССР Олег Басилашвили предложил депутатам запретить роман русского писателя Льва Толстого «Война и мир».

91-летний актер отреагировал на новости о том, что в России заявили об ограничении фильмов режиссера Алексея Балабанова за экстремизм. Так, с иронией Басилашвили отметил, что прежде всего он бы запретил «Войну и мир».

«Там мат встречается, там говорится о женских и мужских изменах. Получается, с точки зрения депутатов, его тоже надо запретить. И вообще проще было бы все запретить, все! И тогда было бы тихо и спокойно. Не размениваться на мелочь, я думаю так», — пошутил собеседник издания.

Ранее Басилашвили высказался о создании ремейков. По мнению актера, мода на создание ремейков появилась из-за того, что работники киноиндустрии боятся снимать картины про сегодняшний день в России.

