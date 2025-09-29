Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что в случае необходимости страна готова направить более 20 тыс. военнослужащих в качестве миротворцев в сектор Газа, на Украину «или куда угодно», чтобы установить мир. По его словам, армия страны могла бы войти в состав миротворческой миссии под эгидой ООН.

«Мы продолжим служить там, где миру нужны защитники - не только словами, но "сапогами на земле". Если и когда ООН, Совет безопасности и эта Генассамблея решат, Индонезия готова разместить 20 тысяч или даже больше наших сыновей и дочерей для того, чтобы установить мир в Газе или где угодно. На Украине, в Судане, в Ливии — везде, где нужно установить мир, везде, где мир нужно защищать»,— сказал Прабово Субианто, выступая на Генассамблее ООН.

Отправка миротворческой миссии для соблюдения режима прекращения огня обсуждалась европейскими странами как часть плана урегулирования конфликта на Украине. Вместе с тем, как писал Axios, президент США Дональд Трамп также рассматривают отправку войск других стран в сектор Газа вместо израильских сил.

Вооружённые силы Индонезии фактически начали свою историю с противостояния агрессии Нидерландов, пытавшихся восстановить контроль над бывшей колонией в 1945—49 годах. В 1950 году индонезийским военным приходилось подавлять сопротивление сил Республики Южно-Молуккских островов (индон. Republik Maluku Selatan), противившейся объединению с Индонезией, позднее, до начала 1960-х годов — вести достаточно активные боевые действия против различных антиправительственных формирований практически во всех регионах страны. Противостояние с Нидерландами в борьбе за Западный Ириан в 1960—62 годах выразилось в основном в форме масштабной военной конфронтации, эпизодические военные столкновения не принимали большого масштаба. В том же ключе протекала и индонезийско-малайзийская конфронтация 1963—1965 годов — имели место в основном пограничные стычки с малайзийскими и британскими войсками.

Наиболее крупным военным конфликтом стал захват в 1975 году Восточного Тимора. Как непосредственно в ходе операции по овладению этой территорией, так и в последующем, по мере обеспечения оккупации, индонезийские военные столкнулись с ожесточённым и достаточно хорошо организованным сопротивлением боевых подразделений сторонников независимости. Масштабная партизанская война продолжалась на Восточном Тиморе вплоть до восстановления его независимости. Проводившаяся с начала 1970-х годов борьба с сепаратистскими движениями в Ачехе и на Западном Ириане требовала меньших усилий, однако и там периодически проводились достаточно крупные военные операции. Кроме того, военные подразделения задействовались при подавлении наиболее серьёзных беспорядков на этноконфессиональной почве, имевших место в 1990-е — 2000-е годы в различных регионах Индонезии.

Индонезия принимает активное участие в миротворческой деятельности ООН: начиная с 1950-х годов индонезийские контингенты общей численностью более чем 15 800 человек принимали участие в ооновских миссиях по установлению или поддержанию мира в 18 странах. Общая численность ВС Индонезии - около 400 000 человек.