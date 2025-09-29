Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 470

Дата публикации: 29.09.2025
Изображение к статье: Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
ФОТО: Global Look Press

Армения и США на прошедших консультациях начали обсуждать открытие и начало работы в Сюникской области «пути Дональда Трампа», названного в честь американского президента. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Американская делегация недавно посетила Армению. Обсуждения начались, эти обсуждения продолжатся», — заявил глава правительства.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Пашинян по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с Трампом подписали совместную декларацию Согласно документу, участок Зангезурского коридора, проходящий через территорию Армении, передается американской компании на 99 лет и будет называться «Путь Трампа».

Ранее Пашинян допустил, что Армению могут не принять в Европейский союз (ЕС). По его словам, главная задача Еревана заключается в достижении стандартов ЕС во всех сферах.

Редакция BB.LV
