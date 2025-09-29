Провокации России в Европе не ограничатся только вторжением беспилотных летательных аппаратов и самолетов в воздушное пространство НАТО. Рано или поздно Кремль попытается провести какую-то наземную операцию. Наиболее вероятной целью будет Литва, сообщил газете «Espresa» председатель Украинского кризисного медиа-центра и многолетний украинский дипломат Валерий Чалий, пишет lrytas.lt.

По его словам, европейские страны по-прежнему не отказались от парадигмы мирного времени и боятся сбивать российские дроны и самолеты в своем воздушном пространстве, несмотря на военные протоколы, которые этого требуют. В. Чалис убежден, что это будет продолжаться до тех пор, пока провокации России не достигнут нового уровня.

«Моя теория заключается в том, что без наземных сил, без какой-либо совместной операции с использованием диверсионных групп вместе с дронами, эти действия в Европе не воспринимались бы так, как они воспринимаются сейчас. Они были бы восприняты совершенно иначе. Говоря о жертвах, если бы люди погибли, это снова было бы воспринято иначе», — сказал он.

Дипломат убежден, что сценарий ограниченного вторжения российских сухопутных войск в страны НАТО действительно очень вероятен. «Путин не может удержаться. Как только позволят обстоятельства, он это сделает», — считает В. Чалис.

По его мнению, Кремль, пытаясь оправдать свою агрессию, устроит провокацию против Литвы, через которую проходит сухопутная логистика между Россией и Калининградской областью.

«У них есть подписанное соглашение, что эти грузы, среди прочего, должны перевозиться через Литву. Но была ситуация, когда [литовцы] какое-то время задерживали [российские поезда], потому что они (россияне) отправляли санкционированные товары. И тогда была очень сложная ситуация, когда они решали этот вопрос между Москвой и Брюсселем. Здесь это очень легко сделать – вы отправляете санкционированный товар, если литовцы его блокируют, объявите, что Литва блокирует Калининградскую область и ее жителей, и этот коридор должен быть восстановлен по гуманным соображениям», – отметил В. Чалис.