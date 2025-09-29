В ЕК заявили о работе над репарационным кредитом Украине за счет активов РФ.

Европейский союз (ЕС) начал работу над предложенным главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен «репарационным кредитом» Украине за счет замороженных активов России. Об этом заявил официальный представитель ЕК Балаш Уйвари.

«Комиссия тщательно прорабатывает этот вопрос, и вскоре мы будем готовы представить наше предложение. Я не могу назвать вам конкретные сроки, но мы работаем над этим», — сказал он.

По словам Уйвари, Еврокомиссия разрабатывает решение, которое позволит выдать Украине кредит за счет замороженных российских активов, не затрагивая при этом сами активы.