200 миллионов евро выделяет ЕС на школьные обеды в Украине, - заявила президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В школах будет бесплатное питание для 4,4 миллионов школьников 1-11 классов по всей стране с 1 октября 2026 года.

Вопрос питания в школах курирует лично супруга президента.

По словам Елены Зеленской, реформа школьного питания - это не только обновленные столовые и современные пищеблоки, но и ощущение стабильности и заботы для детей в военное время. Она напомнила, что уже модернизировано более 1000 пищеблоков, более 6500 поваров прошли обучение в кулинарных хабах, а 1,5 миллионов учеников начальных классов ежедневно получают бесплатные обеды.

"Школьный обед сегодня - это не только о здоровье, но и о поддержке, защищенности и общей ответственности общества, учителей и родителей", - подчеркнула первая леди.

В начале лета заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив сообщил, что с сентября 2025 года в школах прифронтовых громад учеников 5-11 классов обеспечат бесплатным горячим питанием.

По его словам, за два года количество детей, получающих бесплатные школьные обеды, выросло с 900 тысяч до 1,6 млн. Следующим этапом станет расширение программы - на всех учеников 5-6 классов во всех регионах.

Напомним, с начала 2025 года все ученики начальных классов начали бесплатно получать горячие обеды в школах. На это в госбюджете предусмотрели 2,9 млрд гривен, которые пойдут общинам как субвенция.

РБК-Украина ранее писало, что в школьных буфетах запрещено продавать продукты с высоким содержанием сахара, соли, трансжиров, искусственных добавок, непастеризованные молоко и соки, газированные и энергетические напитки, кофе, а также домашнюю продукцию. Это делается для обеспечения здорового питания учащихся.