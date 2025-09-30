Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

4,4 миллионам украинским школьникам еще год ждать бесплатного питания от ЕС 1 323

В мире
Дата публикации: 30.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Смачного!

Смачного!

Здоровые обеды на контроле у первой леди воюющей страны.

200 миллионов евро выделяет ЕС на школьные обеды в Украине, - заявила президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В школах будет бесплатное питание для 4,4 миллионов школьников 1-11 классов по всей стране с 1 октября 2026 года.

Вопрос питания в школах курирует лично супруга президента.

По словам Елены Зеленской, реформа школьного питания - это не только обновленные столовые и современные пищеблоки, но и ощущение стабильности и заботы для детей в военное время. Она напомнила, что уже модернизировано более 1000 пищеблоков, более 6500 поваров прошли обучение в кулинарных хабах, а 1,5 миллионов учеников начальных классов ежедневно получают бесплатные обеды.

"Школьный обед сегодня - это не только о здоровье, но и о поддержке, защищенности и общей ответственности общества, учителей и родителей", - подчеркнула первая леди.

В начале лета заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив сообщил, что с сентября 2025 года в школах прифронтовых громад учеников 5-11 классов обеспечат бесплатным горячим питанием.

По его словам, за два года количество детей, получающих бесплатные школьные обеды, выросло с 900 тысяч до 1,6 млн. Следующим этапом станет расширение программы - на всех учеников 5-6 классов во всех регионах.

Напомним, с начала 2025 года все ученики начальных классов начали бесплатно получать горячие обеды в школах. На это в госбюджете предусмотрели 2,9 млрд гривен, которые пойдут общинам как субвенция.

РБК-Украина ранее писало, что в школьных буфетах запрещено продавать продукты с высоким содержанием сахара, соли, трансжиров, искусственных добавок, непастеризованные молоко и соки, газированные и энергетические напитки, кофе, а также домашнюю продукцию. Это делается для обеспечения здорового питания учащихся.

×
Читайте нас также:
#школы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео