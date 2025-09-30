Это страшно: в России назвали американский «Томагавк» непростой целью

Дата публикации: 30.09.2025
Изображение к статье: Это страшно: в России назвали американский «Томагавк» непростой целью
ФОТО: Global Look Press

США рассматривают возможность передать Украине американские ракеты "Томагавк", которые являются непростой целью для российских средств ПВО.

Крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk, о которых недавно упомянули в контексте передачи американского оружия Киеву, — это непростая цель для средств противовоздушной обороны (ПВО). Особенности «Томагавков» назвали опрошенные эксперты.

Отмечается, что Tomahawk — это дозвуковая ракета, которая летит к цели со скоростью около 700 километров в час. При этом она двигается на малой высоте с огибанием рельефа, что затрудняет обнаружение ракеты.

«Важно ее вовремя обнаружить», — объяснил военный эксперт Дмитрий Корнев. А это непросто.

Конечно, Tomahawk могут поражать истребители-перехватчики МиГ-31, которые разрабатывали в том числе для борьбы с низколетящими ракетами. Эти самолеты отличаются большой дальностью полета, а их оборудование позволяет видеть цели на фоне земли. Но как обнаружить ракету максимально быстро и успеть в нужном месте поднять истребители?

Ранее в сентябре западное издание Army Recognition писало, что США пока не передают Вооруженным силам Украины ракеты «Томагавк» из-за отсутствия платформ для их пуска, но это технические моменты и все может поменяться в любой момент.

