США не возражают против ударов вглубь территории России – Келлог

Дата публикации: 30.09.2025
США не возражают против того, чтобы Украина наносила удары вглубь территории России, заявил в интервью телеканалу Fox News специальный посланник президента США Кит Келлог, пишет LETA со ссылкой на RFE/RL.

По словам Келлога, в России "нет неприкосновенных мест".

Журналистка Джеки Генрих поинтересовалась у Келлога, действительно ли позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что Украина может наносить дальнодействующие удары по территории России, и имеется ли на это разрешение президента.

Келлог ответил, что, судя по высказываниям Трампа, вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио, "ответ – да".

Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский, встретившись с Трампом в Нью-Йорке во время Генеральной ассамблеи ООН, попросил передать Украине крылатые ракеты дальнего радиуса действия "Tomahawk", однако решение по этому вопросу пока не принято.

Комментируя это и другие заявления, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва их "внимательно анализирует".

#война РФ и Украины #США
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
