Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Афганистане недоступны интернет и мобильная связь 1 192

В мире
Дата публикации: 30.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Афганистане недоступны интернет и мобильная связь
ФОТО: pixabay

Во вторник в Афганистане — на следующий день после того, как талибские власти отключили работу оптоволоконной сети — уже второй день остаются недоступными интернет и мобильная связь, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В начале месяца талибские власти начали отключать высокоскоростной интернет в некоторых провинциях, объясняя это борьбой с "развратом".

В понедельник вечером сигнал мобильной связи и доступ к интернету начали постепенно ослабевать, пока объём соединения не упал до менее чем 1% от обычного уровня, сообщает организация интернет-мониторинга NetBlocks.

За несколько минут до исчезновения связи представитель властей предупредил агентство AFP о том, что будет остановлена работа оптоволоконной сети, что затронет и услуги мобильной связи.

"Отключены будут от восьми до девяти тысяч телекоммуникационных башен", — заявил чиновник, добавив, что отключение продлится "до дальнейших распоряжений".

"Нет никакой другой системы или способа связи. Это затронет банковский сектор, таможню — абсолютно всё по всей стране", — отметил представитель, пожелавший остаться анонимным.

AFP около 17:45 по местному времени в понедельник потеряло связь со своим офисом в столице Кабуле.

В последние недели интернет-соединение в стране было крайне медленным или с перебоями.

Согласно сообщениям, поступающим из столицы Афганистана, в аэропорту Кабула были отменены рейсы, передаёт британская телерадиокорпорация BBC.

×
Читайте нас также:
#Афганистан
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео