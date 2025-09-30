Во вторник в Афганистане — на следующий день после того, как талибские власти отключили работу оптоволоконной сети — уже второй день остаются недоступными интернет и мобильная связь, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В начале месяца талибские власти начали отключать высокоскоростной интернет в некоторых провинциях, объясняя это борьбой с "развратом".

В понедельник вечером сигнал мобильной связи и доступ к интернету начали постепенно ослабевать, пока объём соединения не упал до менее чем 1% от обычного уровня, сообщает организация интернет-мониторинга NetBlocks.

За несколько минут до исчезновения связи представитель властей предупредил агентство AFP о том, что будет остановлена работа оптоволоконной сети, что затронет и услуги мобильной связи.

"Отключены будут от восьми до девяти тысяч телекоммуникационных башен", — заявил чиновник, добавив, что отключение продлится "до дальнейших распоряжений".

"Нет никакой другой системы или способа связи. Это затронет банковский сектор, таможню — абсолютно всё по всей стране", — отметил представитель, пожелавший остаться анонимным.

AFP около 17:45 по местному времени в понедельник потеряло связь со своим офисом в столице Кабуле.

В последние недели интернет-соединение в стране было крайне медленным или с перебоями.

Согласно сообщениям, поступающим из столицы Афганистана, в аэропорту Кабула были отменены рейсы, передаёт британская телерадиокорпорация BBC.