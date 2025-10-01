Посольство Германии в Литве решило не приглашать литовского министра культуры Игнаса Адомавичюса на мероприятие в Вильнюсе в среду, посвященное Дню немецкого единства.

Эту информацию подтвердили BNS два независимых источника.

Посольство не ответило на вопрос об этом решении, отметив лишь, что прием во Дворце Великих князей является закрытым мероприятием и что список гостей не будет разглашаться или комментироваться.

День немецкого единства, отмечаемый ежегодно 3 октября, посвящен объединению Германии после холодной войны.

Решение было принято на фоне споров относительно недавнего назначения Адомавичуса на должность министра культуры. Коалиция передала портфель партии "Заря Немана", что вызвало негативную реакцию со стороны деятелей культуры и спровоцировало протесты.

Лидер "Зари Немана" Ремигиюс Жемайтайтис вызвал споры в прошлом году своими заявлениями с критикой Израиля и обвинениями евреев в преступлениях против этнических литовцев во время Второй мировой войны.

Лидер литовских консерваторов, экс-министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас комментируя назначение Адомавичюса, заявил, что литовские министерства"превращаются в цирк".