Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Скандал в Литве: посольство Германии не пригласило местного министра на свой праздник 1 266

В мире
Дата публикации: 01.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Скандал в Литве: посольство Германии не пригласило местного министра на свой праздник
ФОТО: Unsplash.com

Посольство Германии в Литве решило не приглашать литовского министра культуры Игнаса Адомавичюса на мероприятие в Вильнюсе в среду, посвященное Дню немецкого единства.

Эту информацию подтвердили BNS два независимых источника.

Посольство не ответило на вопрос об этом решении, отметив лишь, что прием во Дворце Великих князей является закрытым мероприятием и что список гостей не будет разглашаться или комментироваться.

День немецкого единства, отмечаемый ежегодно 3 октября, посвящен объединению Германии после холодной войны.

Решение было принято на фоне споров относительно недавнего назначения Адомавичуса на должность министра культуры. Коалиция передала портфель партии "Заря Немана", что вызвало негативную реакцию со стороны деятелей культуры и спровоцировало протесты.

Лидер "Зари Немана" Ремигиюс Жемайтайтис вызвал споры в прошлом году своими заявлениями с критикой Израиля и обвинениями евреев в преступлениях против этнических литовцев во время Второй мировой войны.

Лидер литовских консерваторов, экс-министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас комментируя назначение Адомавичюса, заявил, что литовские министерства"превращаются в цирк".

Читайте нас также:
#литва
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    1-го октября

    Может и до Латвии докатится из Литвы ... Многих тут ждёт не дождется историческая Родина...Никто даже не всплакнет...😈👽🔯

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Варшава отправляет войска на границу с Литвой и Германией
Изображение к статье: Варшава отправляет войска на границу с Литвой и Германией
Зеленский отреагировал на массированный удар по украинской энергосистеме
Изображение к статье: Зеленский отреагировал на массированный удар по украинской энергосистеме
В Euroclear призвали соблюдать международное право в отношении активов РФ
Изображение к статье: В Euroclear призвали соблюдать международное право в отношении активов РФ
Началось? США уничтожили корабль вблизи Венесуэлы
Изображение к статье: Кадр: @SecWar
Изображение к статье: В США нашли идеальный истребитель для Украины
В США нашли идеальный истребитель для Украины 186
Изображение к статье: скриншот
Статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна вернули в Вашингтон 121
Изображение к статье: Обозначена точка старта F-35 США для бомбежек Венесуэлы
Обозначена точка старта F-35 США для бомбежек Венесуэлы 138
Изображение к статье: США завершили испытания «уничтожителя» российских С-400
США завершили испытания «уничтожителя» российских С-400 5 180

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 23
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 16
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 39
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 87
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 93
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 86
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 23
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 16
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 39

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео