Это Россия должна бояться за свой Петербург, а не мы её - шапкозакидательство от Херманиса 11 316

В мире
Дата публикации: 02.10.2025
press.lv
Изображение к статье: Это Россия должна бояться за свой Петербург, а не мы её - шапкозакидательство от Херманиса

"В латвийских социальных сетях снова разразилась паника по поводу возможного нападения России. Как же так! На заправочных станциях по всей России выстраиваются километровые очереди, в армию вербуют уже кубинцев, а в Кремле не могут понять, как объяснить по телевидению длящуюся месяцами осаду маленького украинского поселка", - пишет режиссер Алвис Херманис на своей странице ФБ.

И продолжает: тем временем финские бомбардировщики (лучшие в Европе) проводят маневры и с нетерпением ждут возможности вернуть Карелию и заодно за 3 дня захватить Петербург. Читая интервью президента Финляндии, можно понять, что они не будут ждать никакого 5-го пункта. Там президент с яйцами, в обоих смыслах этого слова. Если Эстония (с которой у нас фактически общая экономика, не говоря уже о менталитете) будет вовлечена, то финны прибудут [на помощь] через 5 минут. Я разговаривал с некоторыми финнами, 1940-е годы не забыты, должок не погашен. Они только ждут повода.

"Прогрессивный" министр обороны Латвии, конечно, проболтал 3 года, которые украинцы подарили нам, чтобы подготовиться, но зато нам повезло с соседями. Западная Европа скользкая и сомнительная, согласен. Но Финляндия и Польша будут участвовать в защите Балтии, даже если НАТО еще не сможет принять решение.

Хотя, пока Трамп является президентом, никакая война здесь невозможна. Я в этом уверен".

В комментариях мнения разделились. Одни поддерживают эту позицию, другие скептичны.

– Алвис, спасибо за голос разума! Хронически внушенный страх отключает такой важный защитный механизм, как здравый смысл, а также преувеличение угрозы со стороны внешнего врага практически нейтрализует острую необходимость решать, например, наши внутренние экономические и другие проблемы.

– Да, я согласен насчет яиц. Наши свои уже продали. Но насчет войны я не так уверен, если верить звездам. Танков может и не быть, но без какого-нибудь гадства русские не обойдутся, думаю, они очень сожалеют, что начали не с нас. Потом посмотрим, человек думает, а Бог делает. У него все происходит так, как и должно быть.

– Ну, насчет финнов я согласен. Полякам еще предстоит пройти через это. Несмотря на большую решимость и хорошее вооружение, два погибших жителя Польши остались без ответа, и хорошо, если на этом все закончится!

-Любая война – это «хороший бизнес» для определенных кругов. Только в странах, где производят те или иные товары для войны, известно, кому она выгодна. В то же время в других странах действительно укрепляется оборона, например, в Польше, а также у северных и южных соседей... В нашей стране же «укрепление обороны» является лишь поводом для повышения каких-то налогов, ущемления других важных отраслей, с последующим «освоением» соответствующей статьи бюджета и перекачиванием средств в нужные карманы, при этом реально ничего не делая.

– Алви, мне кажется, что ты начинаешь слишком увлекаться, и твоя линия мышления больше не идет по прямой. А в комментариях такие стратеги и военачальники, что становится смешно. Снова приходится согласиться с выводом одного ученого, что с 1980-х годов прошлого века человечество пошло по пути дегенерации.

#россия-евросоюз #война на украине #мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(11)
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го октября

    Не-е-е, не зря у человека фамилия на "хер" начинается, не зря...

    32
    1
  • 2-го октября

    не переведуться в латвии дураки )))

    46
    1
  • A
    Aleks
    2-го октября

    В Москве и Саратове дефицит бензина А 95,пишет Царьград. Ну не надо врать ,богоизбранные.😈👽

    15
    2
  • З
    Злой
    2-го октября

    Не знаю, то алкоголички по виду в больших должностях, то этот неадекватный, проверка здоровья обязательная есть в их структурах раз в 2 года?

    46
    1
  • Д
    Дед
    2-го октября

    Странно, ни в Москве ни Пскове, ни в Питере об очередях не слышали, вроде как всегда. Специально, позвонил родственникам и знакомым. А Латвию они не то, что не боятся, в микроскоп не видят. А вот шапкозакидательством, там тоже болеют, россияне уже НАТО не боятся и победят всех. Ну, а херманисов в Латвии много, они давно уже на танках по Красной площади ездят.

    52
    2
  • З
    Злой
    Дед
    2-го октября

    Никаких очередей и дефицита в России нет, и родственники там есть и член моей семьи поехал на неделю отдохнуть в Россию, всё там в порядке, киздёж всё это со стороны придурков.

    50
    2
  • З
    Злой
    2-го октября

    А что это за сумасшедший по виду на фото? С ним всё в порядке?

    52
    1
  • пк
    полосатый конь
    Злой
    2-го октября

    Да, пациент один. Думает, что он режиссер ))

    40
    1
  • З
    Злой
    Злой
    2-го октября

    Аааа, я думал что это лейтенант Коломбо, полиция Лос- Анджелеса..

    1
    0
  • A
    Aleks
    2-го октября

    Не надо забывать,что хоть по Шнеерсона и уничтожали русский народ с 90-х и пытались деградировать-гены никуда не денешь у оставшихся и как показывает история,русские умеют мобилизоваться в тяжёлую годину и бог им в этом помогает,поэтому не надо рассчитывать на победы Финляндии,потому как Польша не такая дура в последнее время.. Главное-это убрать любимца евреев глобалистов и местных тоже-Путина,а то они с одним из самых влиятельных евреев мира Йорданом Мишустиным сдадут все,что можно практически без боя как сдали Сирию,Украину,Молдавию(сейчас местные евреи начнут минусовать,ведь их родственники никогда не жили в России так хорошо как при Путине)😎 Думаю,что время олигархов и Путина,Мишустина, Володина,Пескова,Серёжи Израителя -Кириенко закончится .Или конец России,но этого не допустят .В мире должен быть баланс как было при СССР И что происходит,когда нет баланса ?!🔯😈👽

    3
    10
  • А
    Андрей
    2-го октября

    Отдайте человеку его таблетки, прописанные доктором!!! Прекратите издевательства!

    То, что количество мест в заведении на ул.Твайка резко сократили, это не повод издеваться над людьми с психотравмами.

    И, как говорится: "если вы не отзовётесь - мы напишем в Спорт-Лото!"

    50
    1
Читать все комментарии

