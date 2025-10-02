Baltijas balss logotype
FT: РФ модифицировала ракеты для обхода комплексов Patriot 0 176

В мире
Дата публикации: 02.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: FT: РФ модифицировала ракеты для обхода комплексов Patriot

Россия изменила траекторию баллистических ракет, чтобы затруднить возможности их перехвата американскими комплексами Patriot, пишет Financial Times. Об этом свидетельствуют разрушительные удары последних месяцев.

Россия, судя по всему, модифицировала свои ракетные системы, чтобы более эффективно преодолевать украинскую противовоздушную оборону, обеспечиваемую американскими комплексами Patriot, сообщила в четверг, 2 октября, британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники среди украинских и западных официальных лиц. Наглядным примером результатов этой модернизации стали разрушительные российские удары по украинским заводам по производству беспилотников, которые были нанесены в последние месяцы.

Этим летом серьезно пострадали не менее четырех заводов по производству дронов в Киеве и его окрестностях. В частности, 28 августа был нанесен удар по предприятию, где производятся турецкие дроны Bayraktar. По словам двух официальных лиц, опрошенных FT, еще две ракеты, по всей вероятности, были нацелены на офисы компании, занимающейся разработкой и производством компонентов для беспилотников. Они обошли украинскую ПВО и в числе прочего повредили расположенные неподалеку офисы представительства ЕС и Британского совета.

Изменилась траектория полета российских ракет

По оценкам источников издания, Россия модернизировала мобильный ракетный комплекс "Искандер-М", запускающий ракеты дальностью до 500 км, а также аэробаллистические ракеты "Кинжал", способные поражать цели на расстоянии до 480 км. Теперь ракеты сначала следуют по обычной траектории, а затем резко меняют курс и совершают крутой пикирующий маневр либо маневры, позволяющие им уклониться от перехвата системой Patriot.

Один из собеседников FT, бывший украинский чиновник, заявил о "переломном моменте в пользу России", напомнив также о задержках в передаче Соединенными Штатами ракет-перехватчиков для Patriot.

Показатель перехватываемых баллистических ракет упал до 6%

Financial Times отмечает, что если в июле ВСУ удалось перехватить 37% российских баллистических ракет, то в сентябре этот показатель снизился до 6%, хотя Россия сократила число ракетных пусков. 1 октября Воздушные силы ВСУ заявили, что все четыре российские ракеты "Искандер-М", запущенные ночью, были пропущены украинской противовоздушной обороной и поразили цели.

Как указывает FT, комплексы Patriotявляются единственной системой противовоздушной обороны, находящейся на вооружении Украины, которая способна сбивать российские баллистические ракеты. Российские крылатые ракеты могут быть сбиты менее совершенными системами, но их модернизация тоже затруднила перехват, отметили далее собеседники газеты.

#вооружение #война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

