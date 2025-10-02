После распространения сообщений о ситуации на Запорожской атомной электростанции (АЭС) жители Литвы начали беспокоиться, и многие поспешили в аптеки за таблетками йодида калия, которые могут понадобиться в случае радиации. Однако власти успокаивают: для тревоги нет никаких оснований, пишет nra.lv со ссылкой на tv3.lt.

Сообщалось, что из-за военных действий в Запорожье была прервана единственная линия электроснабжения АЭС, и в течение нескольких дней для охлаждения реакторов использовались дизельные генераторы. Также появилась информация, что это может представлять серьёзную угрозу для безопасности людей.

Хотя представители литовских военных заявляют, что в настоящее время угрозы радиации нет, многие жители отправились в аптеки за таблетками йодида калия.

Представители крупнейших аптечных сетей Литвы подтвердили, что интерес к таблеткам йодида калия значительно возрос – продажи этого продукта резко увеличились.

"30 сентября мы зафиксировали рост спроса на таблетки йодида калия в аптеках. Особенно он был выражен среди тех жителей, которые ещё не получили эти таблетки в рамках ранее подготовленных рецептов для постоянных жителей 17 самоуправлений, находящихся в радиусе 100 км от Островецкой атомной электростанции в Беларуси", – сообщил представитель аптек.

В Литве жители 14 самоуправлений могут бесплатно получить таблетки йодида калия в аптеках по рецепту врача.

Этим жителям централизованно выписаны электронные рецепты на основе задекларированного места жительства, поэтому, приходя в аптеку, достаточно предъявить удостоверение личности, чтобы бесплатно получить таблетки йодида калия.

Однако таблетки можно приобрести и без рецепта, хотя не везде их легко найти – во многих аптеках они просто раскуплены.

Фармацевты напоминают, что таблетки йодида калия нельзя принимать в профилактических целях.

"Очень важно отметить, что таблетки йодида калия предназначены для защиты щитовидной железы человека в случае аварии на атомной электростанции и утечки радиации", – подчёркивают они.

Своевременный приём таблеток насыщает щитовидную железу стабильным йодом и защищает её от воздействия радиации. Однако принимать таблетки следует только по указанию Министерства здравоохранения – через радио, телевидение или другие средства массовой информации.

Реагируя на обеспокоенность общества, Министерство здравоохранения Литвы заявило, что у жителей страны нет оснований беспокоиться о ситуации на Запорожской АЭС – даже если там произойдёт инцидент, она находится слишком далеко, поэтому нет причин спешить за таблетками йодида калия, а тем более принимать их по собственной инициативе.

"Мы получили информацию о том, что жители встревожились и поспешили в аптеки после появления вводящей в заблуждение информации о возможной опасности для жителей Литвы из-за ситуации в Запорожье. Поэтому хотим вас заверить, что в нашей стране нет и не может быть никакой радиационной угрозы из-за этой ситуации, и нет необходимости приобретать таблетки йодида калия", – прокомментировал заместитель министра здравоохранения Литвы Даниэль Наумов.

Минздрав Литвы подчеркнул, что растворы йода или йодные аэрозоли, а также биодобавки с йодом, продаваемые в аптеках, не подходят для защиты щитовидной железы в случае ядерной аварии, так как не обеспечат необходимой защиты.

Следует отметить, что спиртовой раствор йода обычно предназначен только для наружного применения – нанесения на кожу, а йодные аэрозоли для полости рта – для лечения заболеваний горла. Активное вещество этих препаратов – не йодид калия, а элементарный йод, который является сильным окислителем и токсичным веществом, способным вызвать химические ожоги тканей и отравление, поэтому его нельзя принимать внутрь, даже разбавив водой.

Таблетки йодида калия применяются только по рекомендации Национального института ядерной безопасности в случае аварии на действующей атомной электростанции.

Слишком ранний или запоздалый приём таблеток не обеспечит необходимую защиту щитовидной железы, а приём в неподходящее время может быть даже вредным.

Специалисты Центра радиационной защиты круглосуточно – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю – контролируют радиационный фон в Литве. Он остаётся неизменным.

nra.lv