О намерениях Кремля сообщило агентство Bloomberg в то время, как ЕС обсуждает возможность использовать замороженные в Европе активы ЦБ РФ для помощи Украине, которая противостоит российской военной агрессии.

Кремль планирует массово конфисковать зарубежные активы в РФ, для чего президент России Владимир Путин подписал указ, который позволит ускорить продажу российских и иностранных компаний в рамках нового механизма приватизации.

Об этом со ссылкой на близкий к правительству РФ источник сообщило информационное агентство Bloomberg. Источник заявил агентству, что Кремль принимает такие меры в ответ на западные санкции.

В эти дни ЕС обсуждает возможность использовать замороженные резервы Центрального банка РФ для помощи Украине, которая обороняется от российской военной агрессии. В европейских странах заморожены около 200 млрд государственных активов России.

В РФ работают сотни западных компаний, несмотря на то, что многие свернули свой бизнес после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. В числе остающихся компаний - UniCredit, Raiffeisen Bank International, PepsiCo и Mondelez International.

По данным Bloomberg, указ Путина сокращает предпродажную оценку активов до 10 дней и ускоряет государственную регистрацию права собственности, ответственность за сделки несет государственный Промсвязьбанк.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы ЕС в отношении замороженных российских активов "банальным воровством". По ее словам, "Россия располагает достаточным арсеналом контрмер и возможностей для должного встречного политического и экономического реагирования". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее по этому поводу заявил, что "Россия ответит в плане обеспечения своих интересов".

Комментируя сообщения СМИ об указе Путина, представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари сказал, что ЕК "осведомлена о сообщениях о подготовке в России мер по массовой конфискации западных активов, мы внимательно следим за ними". Он подчеркнул, что считает возможные ответные меры со стороны Кремля несправедливыми, поскольку ЕС планирует использовать только государственные активы России, тогда как указ Путина позволяет изъять активы, которые являются частной собственностью западных компаний.

Независимое русскоязычное издание The Insider цитирует экономиста Татьяну Михайлову, которая отмечает, что массовой конфискацией оставшихся зарубежных активов Кремль не сможет нанести ощутимый удар по западному бизнесу:

"Российские власти уже фактически конфисковали имущество ушедших компаний. Да и какое имущество можно конфисковать, например, у "Юникредита" и "Райффайзена"? Счета? А компании, у которых имущество находится во временном управлении, наверняка с ним уже попрощались. Так что на сотни миллиардов долларов его точно не наберется".