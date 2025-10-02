Индия и Китай возобновят прямые авиарейсы после более чем пятилетнего перерыва, поскольку две крупнейшие экономики работают над восстановлением политических связей на фоне растущей торговой неопределенности.

Министерство иностранных дел Индии объявило в четверг в своем заявлении, что авиасообщение с Китаем может начаться в конце этого месяца, в зависимости от "коммерческого решения назначенных перевозчиков из обеих стран" и выполнения других операционных требований.

IndiGo, крупнейший авиаперевозчик Индии, уже выразил готовность начать полеты между двумя странами, как только будет получено разрешение. Ожидается, что Air India также возобновит полеты по этим маршрутам.

Прямые пассажирские рейсы между Индией и Китаем были приостановлены во время пандемии Covid-19 и оставались заблокированными из-за политической напряженности между странами.

До приостановки Air India и IndiGo выполняли рейсы между странами вместе с китайскими перевозчиками, включая Air China, China Southern и China Eastern, соединяя крупные города обеих стран.