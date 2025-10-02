В США согласовали передачу Киеву разведданных, которые позволят наносить дальнобойными ракетами удары по энергетической инфраструктуре РФ, расположенной вдали от границы, пишет WSJ со ссылкой на источники.

В администрации президента США Дональда Трампа США согласовали передачу Украине данных разведки для нанесения ударов дальнобойными ракетами по объектам энергетической инфраструктуры РФ, расположенным вдали от границы. Об этом сообщает онлайн-издание The Wall Street Journal в среду, 1 октября, со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Такой шаг был предпринят на фоне размышлений администрации президента США Дональда Трампа о возможности предоставить Украине дальнобойное оружие, указывают авторы.

Цель: лишить РФ доходов от нефти

Как уточняет агентство Reuters, Вашингтон уже давно делится с Киевом разведданными. Однако, судя по статье WSJ, "новое развитие событий облегчит Украине нанесение ударов по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам, электростанциям и другой инфраструктуре с целью лишить Кремль доходов и нефти".

По данным WSJ, США обратились также к союзникам по НАТО с просьбой предоставить Украине такую же поддержку. Ранее Дональд Трамп призывал европейские страны полностью отказаться от покупки российской нефти, делая это условием для введения его администрацией более жестких санкций в отношении РФ.

Просьба Зеленского о ракетах "Томагавк"

По словам источников WSJ, решение предоставить Украине дополнительные разведданные было согласовано незадолго до того, как Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что, по его мнению, "Украина при поддержке Евросоюза способна бороться и вернуть" всю свою территорию в прежних границах.

26 сентября британская газета The Telegraph написала со ссылкой на дипломатические источники, что президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке просил его предоставить Киеву крылатые ракеты большой дальности "Томагавк" (Tomahawk).

Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии 2500 км, что позволит наносить ими удары с территории Украины по Москве и большей части европейской территории РФ, напоминает Reuters.

DW