Суд объявил, что в январе проведет слушания по существу этого вопроса. До момента рассмотрения дела Кук будет оставаться на своей должности и сможет принять участие в ближайших заседаниях Федрезерва в октябре и декабре, когда ожидаются очередные решения по процентным ставкам.

Fox News указывает, что это неожиданное решение, потому что до сих пор Верховный суд почти всегда удовлетворял экстренные запросы администрации Трампа.

Трамп хочет уволить Кук из-за мошенничества с ипотекой, которое якобы произошло до ее назначения на должность в 2022 году. По его словам, она сфальсифицировала документы, чтобы получить более выгодные условия кредитования.

Кук категорически отрицает эти обвинения и утверждает, что настоящая причина ее увольнения заключается в несогласии с ее позицией относительно монетарной политики.

Адвокаты Кук настаивают, что попытка Трампа уволить ее через несколько лет после начала 14-летнего срока – это лишь прикрытие для назначения своего кандидата и обеспечения себе большинства в совете управляющих Федрезерва. То есть дело имеет значение не только для судьбы Кук, но и способности центрального банка США сопротивляться политическому давлению Белого дома.

Среди семи управляющих ФРС уже есть двое выдвиженцев Трампа – Мишель Боуман и Кристофер Уоллер. Кроме того, он предложил кандидатуру своего советника Стивена Мирана на место Адрианы Куглер, которая ушла в отставку в январе. Миран известен как сторонник снижения ставок и соавтор статьи 2024 года, призывавшей ограничить независимость ФРС.

Если Трамп сможет назначить еще одного члена, его выдвиженцы получат большинство в Совете. Это даст им контроль над бюджетом ФРС, кадровыми решениями и даже назначением региональных президентов, чей срок завершается в феврале.