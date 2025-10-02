Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трампу не дали уволить Лизу Кук из ФРС и получить контроль над долларом 0 139

В мире
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Федеральная резервная система - здесь решается судьба доллара.

Федеральная резервная система - здесь решается судьба доллара.

Верховный суд США заблокировал беспрецедентную попытку президента США Дональда Трампа уволить члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук, пишет Reuters.

Суд объявил, что в январе проведет слушания по существу этого вопроса. До момента рассмотрения дела Кук будет оставаться на своей должности и сможет принять участие в ближайших заседаниях Федрезерва в октябре и декабре, когда ожидаются очередные решения по процентным ставкам.

Fox News указывает, что это неожиданное решение, потому что до сих пор Верховный суд почти всегда удовлетворял экстренные запросы администрации Трампа.

Трамп хочет уволить Кук из-за мошенничества с ипотекой, которое якобы произошло до ее назначения на должность в 2022 году. По его словам, она сфальсифицировала документы, чтобы получить более выгодные условия кредитования.

Кук категорически отрицает эти обвинения и утверждает, что настоящая причина ее увольнения заключается в несогласии с ее позицией относительно монетарной политики.

Адвокаты Кук настаивают, что попытка Трампа уволить ее через несколько лет после начала 14-летнего срока – это лишь прикрытие для назначения своего кандидата и обеспечения себе большинства в совете управляющих Федрезерва. То есть дело имеет значение не только для судьбы Кук, но и способности центрального банка США сопротивляться политическому давлению Белого дома.

Среди семи управляющих ФРС уже есть двое выдвиженцев Трампа – Мишель Боуман и Кристофер Уоллер. Кроме того, он предложил кандидатуру своего советника Стивена Мирана на место Адрианы Куглер, которая ушла в отставку в январе. Миран известен как сторонник снижения ставок и соавтор статьи 2024 года, призывавшей ограничить независимость ФРС.

Если Трамп сможет назначить еще одного члена, его выдвиженцы получат большинство в Совете. Это даст им контроль над бюджетом ФРС, кадровыми решениями и даже назначением региональных президентов, чей срок завершается в феврале.

Читайте нас также:
#дональд трамп #доллар
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В США допустили военное вторжение в Венесуэлу
Изображение к статье: В США допустили военное вторжение в Венесуэлу
Спецназ США и Финляндии готовится к войне с Россией - СМИ
Изображение к статье: Спецназ США и Финляндии готовится к войне с Россией - СМИ
Российскому танкеру «теневого флота», задержанному во Франции, разрешили продолжить путь
Изображение к статье: Российскому танкеру «теневого флота», задержанному во Франции, разрешили продолжить путь
Сербия и Израиль неожиданно сблизились
Изображение к статье: Вот и встретились два одиночества. Иконка видео
Изображение к статье: Новый президент охладил отношения Варшавы и Киева. Иконка видео
Кароль Навроцкий не будет закрывать Балтику ради украинцев 132
Изображение к статье: Киев и США обсуждают сделку по передаче технологий дронов
Киев и США обсуждают сделку по передаче технологий дронов 84
Изображение к статье: x.com/JMilei
Конгресс Аргентины отменил два президентских вето на увеличение финансирования 86
Изображение к статье: Прогнило что-то в Датском Королевстве. Иконка видео
Северная Европа выходит на охоту за российскими дронами 123

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Понимаешь, насколько маленькая наша Земля. Иконка видео
Техно
Научный шок: горы и кратеры на планетах Солнечной системы превышают 20 км 6
Изображение к статье: Ученые нашли новое полезное свойство облепихи
Дом и сад
Ученые нашли новое полезное свойство облепихи 8
Изображение к статье: В США допустили военное вторжение в Венесуэлу
В мире
В США допустили военное вторжение в Венесуэлу 12
Изображение к статье: Хронический недосып в 4 раза увеличивает риск высокого давления
Люблю!
Хронический недосып в 4 раза увеличивает риск высокого давления 7
Изображение к статье: Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии Эксклюзив!
Бизнес
Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии 6
Изображение к статье: Уборка за 600 секунд: как успеть всё за 10 минут
Люблю!
Уборка за 600 секунд: как успеть всё за 10 минут 10
Изображение к статье: Понимаешь, насколько маленькая наша Земля. Иконка видео
Техно
Научный шок: горы и кратеры на планетах Солнечной системы превышают 20 км 6
Изображение к статье: Ученые нашли новое полезное свойство облепихи
Дом и сад
Ученые нашли новое полезное свойство облепихи 8
Изображение к статье: В США допустили военное вторжение в Венесуэлу
В мире
В США допустили военное вторжение в Венесуэлу 12

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео