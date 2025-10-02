Baltijas balss logotype
В Москве совершено покушение на Башара Асада; он был доставлен в больницу

В мире
Дата публикации: 02.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: В Москве совершено покушение на Башара Асада; он был доставлен в больницу

Сирийская обсерватория по правам человека заявила о попытке отравления бывшего диктатора Башара Асада, скрывающегося в России. По данным источников, он был доставлен в больницу.

Бывший сирийский лидер Башар Асад, который после свержения режима при поддержке Кремля бежал в Москву, оказался в центре громкого скандала уже там, в России. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила о возможной попытке его отравления, передает Dialog.ua.

Согласно данным организации, Асад был выписан из больницы на окраине Москвы 29 сентября. Все это время рядом с ним находились только его брат Махер Асад и бывший генеральный секретарь аппарата президента Мансур Аззам. В настоящее время состояние экс-диктатора оценивается как стабильное.

Правозащитники утверждают, что цель покушения заключалась в том, чтобы поставить Кремль в неудобное положение и возложить на него ответственность за устранение союзника. Кто именно стоял за этой попыткой, пока неизвестно.

Россия вмешалась в сирийскую войну в 2015 году, спасая режим Асада. Однако цена оказалась огромной — по данным правозащитников, с 2015 по 2024 год от российских бомбардировок погибли почти 7 тысяч мирных сирийцев, в том числе более двух тысяч детей.

Сегодня сирийцы требуют от Москвы признать военные преступления, извиниться, выдать Асада суду и выплатить компенсации жертвам войны.

Эксперты напоминают, что отравления в России давно стали частью политического ландшафта. Попытка устранить Асада, даже если она не увенчалась успехом, символически дополняет этот ряд, вновь ставя Кремль в тень подозрений.

#асад #покушение
Оставить комментарий

