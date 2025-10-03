Очевидцы сообщили о появлении одного или нескольких дронов вблизи аэропорта Мюнхена и над его территорией. Было отменено около 20 рейсов, но злоумышленников не нашли, пишет DW.

В аэропорту Мюнхена из-за замеченного в небе дрона 2 октября было отменено 17 рейсов на вылет. Как передает агентство AFP ранним утром пятницы, 3 октября, со ссылкой на представителя федеральной полиции Германии, сначала несколько очевидцев рассказали о появлении дрона вблизи аэропорта. Позже появились сообщения, что дрон был замечен и над территорией воздушной гавани.

К моменту публикации было не ясно, идет ли речь об одном или нескольких БПЛА. В результате взлетные и посадочные полосы поздним вечером 2 октября были перекрыты.

Сотрудники федеральной полиции и полиции Баварии обследовали территорию аэропорта, пытаясь обнаружить неизвестные летающие объекты или подозрительных лиц, в том числе с использованием полицейского вертолета. Однако их усилия не увенчались успехом, сообщает агентство dpa.

Отмены рейсов коснулись порядка 3000 пассажиров. В Мюнхене сейчас проходит Октоберфест, на который съезжаются многочисленные посетители со всего мира.

Неизвестные дроны в Дании и других странах Европы

Ранее, в сентябре, многочисленные пролеты неопознанных дронов были зафиксированы над аэропортами и военными объектами Дании. Хотя происхождение этих аппаратов пока не установлено, ряд европейских правительств подозревает, что к инцидентам может быть причастна Россия. Москва подобные обвинения отвергает.

В последние недели три страны НАТО - Польша, Эстония и Румыния - также сообщали о нарушениях своего воздушного пространства неопознанными беспилотниками и российской военной авиацией.

2 октября на встрече Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможности применения Россией дронов в любой точке Европы. "Если русские осмелятся использовать дроны против Польши или нарушить воздушное пространство североевропейских стран, то это может случиться где угодно - в Западной Европе, на юге", - сказал он.

DW