Конгресс Аргентины отменил два президентских вето на увеличение финансирования

В мире
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: x.com/JMilei

x.com/JMilei

ФОТО: пресс-фото

Конгресс Аргентины в четверг нанёс новый политический удар президенту Хавьеру Милею, отменив два его вето на законы об увеличении финансирования государственных университетов и педиатрической помощи, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Сенат отменил оба вето, которые ранее отклонила нижняя палата Конгресса — Палата депутатов. Таким образом, с момента вступления Милея в должность президента в декабре 2023 года, аргентинские законодатели уже трижды отменяли его вето.

Сенат отменил вето Милея на закон об экстренном финансировании педиатрической помощи 59 голосами против семи, трое сенаторов воздержались. Вето на закон о финансировании государственных университетов было отклонено 58 голосами против семи, при четырёх воздержавшихся.

В начале сентября партия Милея потерпела поражение на выборах в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, которые рассматривались как лакмусовая бумажка популярности президента. Победу там одержало центристско-левая перонистская коалиция.

Серьёзным испытанием для 54-летнего Милея станут и промежуточные выборы в Палату депутатов, намеченные на 26 октября.

Милей пришёл к власти, пообещав оживить экономику Аргентины и сдержать инфляцию. Ему удалось сократить высокую инфляцию и добиться профицита бюджета за счёт значительного сокращения государственных расходов.

#аргентина
Видео