Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал идею финасирования проекта «стены дронов» из фондов Европейского союза (ЕС). Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает журнал Politico.

По словам собеседников издания, бундесканцлер отозвался о проекте «в очень резких выражениях».

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что осуществление проекта «стены дронов» на восточной границе НАТО не будет быстрым, поэтому «надо искать другие решения».