Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс объявил о своём уходе в отставку. Он утверждает, что делает это под давлением извне, которое создаёт угрозу безопасности его семьи.

Адомавичюс получил портфель министра культуры Литвы 25 сентября этого года. Таким образом, он сумел продержаться в своем кресле чуть больше недели.

За это время журналистка издания lrytas.lt попыталась узнать позицию министра о принадлежности украинского Крыма.

"Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить, ведь мы сейчас говорим не о Министерстве культуры", – ответил Адомавичюс после паузы.

"Давайте не играть в эти игры. Понимаете, нужно... Есть граница, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах", – продолжил министр не отвечать на поставленный вопрос.

Долгой паузой он также встретил вопрос о том, что для него как для человека и политика означала бы победа Украины.

"Наверное, лучше всего это знают сами украинцы – что для них является победой. Не мы. Мы не можем понять их так глубоко, как они сами видят ситуацию", – сказал Адомавичюс.

Кандидатура Адомавичюса с самого начала вызвала сильное недовольство деятелей искусств, поскольку он не имеет связей с культурным сектором. До назначения министром Адомавичюс трудился советником вице-спикера литовского Сейма, а ранее был коммерческим директором семейной компании, производящей макароны.