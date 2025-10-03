Baltijas balss logotype
Отправлен в отставку министр Литвы, который не смог ответить на вопрос: «Чей Крым?» 5 206

В мире
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Отправлен в отставку министр Литвы, который не смог ответить на вопрос: «Чей Крым?»

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс объявил о своём уходе в отставку. Он утверждает, что делает это под давлением извне, которое создаёт угрозу безопасности его семьи.

Адомавичюс получил портфель министра культуры Литвы 25 сентября этого года. Таким образом, он сумел продержаться в своем кресле чуть больше недели.

За это время журналистка издания lrytas.lt попыталась узнать позицию министра о принадлежности украинского Крыма.

"Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить, ведь мы сейчас говорим не о Министерстве культуры", – ответил Адомавичюс после паузы.

"Давайте не играть в эти игры. Понимаете, нужно... Есть граница, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах", – продолжил министр не отвечать на поставленный вопрос.

Долгой паузой он также встретил вопрос о том, что для него как для человека и политика означала бы победа Украины.

"Наверное, лучше всего это знают сами украинцы – что для них является победой. Не мы. Мы не можем понять их так глубоко, как они сами видят ситуацию", – сказал Адомавичюс.

Кандидатура Адомавичюса с самого начала вызвала сильное недовольство деятелей искусств, поскольку он не имеет связей с культурным сектором. До назначения министром Адомавичюс трудился советником вице-спикера литовского Сейма, а ранее был коммерческим директором семейной компании, производящей макароны.

#литва
Оставить комментарий

(5)
  • A
    Aleks
    3-го октября

    В России Крым называют полуостровом Ротенберга. Ни к России,ни к Украине он уже никакого отношения не имеет. Путин сделал то,что категорически отказался делать Сталин.

    2
    10
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го октября

    Пора просить Зеленского прислать в страну свой ношеный ботинок и все назначения проводить через публичное целование туфли...

    11
    1
  • A
    Aleks
    3-го октября

    Есть ответ на этот вопрос,который устроит и украинскую сторону,и российскую,и даже латвийскую. Ваш Крым,ваш...😂

    0
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го октября

    В общем, пауки в банке сьели одного, который хоть чуть-чуть думал. Прямо как у нас. Да, скоро вопрос "Чей Крым?" станет ключевым при получении гражданства, пенсии. Да и при назначении на пост министра. Ах, там уже?!

    12
    1
  • пк
    полосатый конь
    Мимо проходил
    3-го октября

    Вряд ли думал. Там таких нет. Скорее, как в "Поле чудес", "Угадал все буквы, не смог прочитать слово !" ))))

    1
    0
Видео