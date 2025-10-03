Сербия и Израиль неожиданно сблизились 1 248

В мире
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Вот и встретились два одиночества.

Белград, подвергаемый санкциям США, общается с ближайшим союзником Вашингтона.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар недавно встретился в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем.

Министр Саар поблагодарил президента за дружбу с Израилем. Министр выразил признательность президенту за поддержку Израиля в это непростое время, начиная с 7 октября и до сегодняшнего дня. Саар также высоко оценил приверженность президента памяти жертв Холокоста и борьбе с антисемитизмом.

В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между странами, а также ситуацию на Ближнем Востоке, Балканах и в Европе.

В рамках двусторонней дискуссии обсуждалось содействие заключению соглашения о свободной торговле между странами после встречи президента Сербии с премьер-министром Нетаниягу в Нью-Йорке на прошлой неделе.

Коснувшись темы войны в Газе, министр Саар заявил, что Израиль принимает план президента Трампа. Министр также отметил, что опыт показывает, что ХАМАС может попытаться изменить план Трампа и, таким образом, фактически сорвать его.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар написал также о контактах в Балканской стране:

"Для меня большая честь встретиться с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом в Белграде.

Мы обсудили наши тёплые двусторонние отношения и пути их дальнейшего укрепления в сферах туризма, науки, технологий и других областях.

Я сообщил премьер-министру о нашем намерении продолжить переговоры по соглашению о свободной торговле. Это принесёт огромную пользу экономикам обеих стран!

