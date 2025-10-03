NI: спецназ США и Финляндии на учениях Southern Griffin готовились к войне с РФ.

Подразделения спецназа из США и Финляндии провели учения по подготовке к потенциальной войне с Россией. Об этом стало известно журналу The National Interest (NI).

«За последние несколько недель более 1600 военнослужащих из девяти стран — членов НАТО собрались вместе, чтобы отточить свои боевые навыки на севере Арктики всего в нескольких милях от границы с Россией», — пишет обозреватель Уильям Лоусон.

По его словам, в мероприятии Southern Griffin 25 приняли участие американские военнослужащие, в частности, 352-е крыло специальных операций, базирующееся в Великобритании, которое эксплуатирует, в частности, военно-транспортные самолеты MC-130J Commando II и конвертопланы CV-22B Osprey. С финской стороны учения поддерживали боевые самолеты F/A-18.

Автор подчеркивает, что численность Вооруженных сил Финляндии в мирное время составляет 30 тысяч человек, тогда как в военное время этот показатель может увеличиться в десять раз.