В мире
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Euroclear призвали соблюдать международное право в отношении активов РФ
ФОТО: Global Look Press

В Euroclear призвали ЕК соблюдать международное право в отношении активов РФ.

В бельгийском депозитарии Euroclear призвали Еврокомиссию (ЕК) соблюдать международное право в отношении использования российских активов.

По словам представителя депозитария, должны соблюдаться принципы неприкосновенности собственности государств, а также права собственности.

В августе председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз продолжит максимизировать санкционное давление на Россию.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц высказался против конфискации замороженных активов Банка России в Euroclear. По его словам, такие шаги чреваты негативными последствиями для Бельгии как государства, в котором расположен депозитарий Euroclear.

