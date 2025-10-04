Террористическая организация палестинский "Исламский джихад" одобрил ответ ХАМАС на план президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Газе и освобождении заложников.

Союзник ХАМАС приветствовал ответ террористической организации, заявив, что он представляет позицию "палестинского сопротивления".

Считается, что одобрение плана "Исламским джихадом" будет способствовать освобождению заложников, удерживаемых обеими группировками в Газе.

Ранее ХАМАС объявил, что готов приступить к реализации первого этапа плана Трампа по обмену пленными сразу же, как только будут необходимые для этого условия. В Израиле уже готовят списки палестинских заключенных, которые будут обменяны на заложников.

Освобождение всех удерживаемых заложников и установление режима прекращения огня в Газе – "не за горами". Это стало возможным благодаря текущим дипломатическим инициативам.

Такую уверенность выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.