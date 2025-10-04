Baltijas balss logotype
На Украине заявили о российских «агентах и кротах» в ЕС 1 133

В мире
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

Кислица: Россия внедрила в страны ЕС агентов и кротов.

Россия внедрила в страны Европейского союза (ЕС) «агентов и кротов», которые, по его словам, отвечали за полеты беспилотников над аэропортами Дании и Германии, а также на военных базах союзников. Об этом в интервью The Guardian заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

«Он [Кислица] описал их как консервы — буквально по-украински "консервные банки", которые могут быть активированы или "открыты" Москвой при необходимости», — пишет британская газета.

#европа
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    4-го октября

    Если в ЕС одни агенты и кроты,то почему их не было на Украине,в Молдавии и до.странах?! Переоценивают они возможности бывшего КГБ шника,еврея Нарышкина,который самостоятельно шагу не сделает без приказа из Великобритании или Израиля. Лайтмана слушайте иногда,Главу международной Каббалы.Уж он то режет правду матку не стесняясь . И кто стоит за президентами,и кто является самой паскудной нацией в мире ..

    1
    3

