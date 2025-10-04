Россия внедрила в страны Европейского союза (ЕС) «агентов и кротов», которые, по его словам, отвечали за полеты беспилотников над аэропортами Дании и Германии, а также на военных базах союзников. Об этом в интервью The Guardian заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

«Он [Кислица] описал их как консервы — буквально по-украински "консервные банки", которые могут быть активированы или "открыты" Москвой при необходимости», — пишет британская газета.