На выборах в Чехии победила правая партия миллиардера Бабиша 0 253

В мире
Дата публикации: 04.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: На выборах в Чехии победила правая партия миллиардера Бабиша

Оппозиционная правая партия ANO миллиардера и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша лидирует на парламентских выборах в Чехии. По результатам обработки более 97% голосов она набирает 35,1%.

В Чехии завершились двухдневные парламентские выборы, по итогам которых будет определен новый состав нижней палаты парламента. Избирательные участки работали 3 октября с 14:00 до 22:00 и в субботу, 4 октября, с 8:00 до 14:00.

Чешский телеканал CT24 приводит данные государственного Чешского статистического управления (ČSÚ), из которых следует, что к 18:00, по итогам обработки данных с более чем 97% участков, больше всего голосов (35,1%) получает правая партия "Акция недовольных граждан" (ANO)миллиардера и правого популиста Андрея Бабиша. Ранее он был министром финансов и премьер-министром Чехии, а в последние годы оставался в оппозиции. Теперь он намерен вернуться к власти с лозунгом "Чехия прежде всего".

Блок премьер-министра Фиалы - на втором месте

За ANO идет объединяющий три партии правоцентристский блок действующего премьер-министра Петра Фиалы "Вместе" (Spolu). Он набирает 22,9% голосов. На третьей строчке - центристcкая либеральная партия "Старосты и независимые" (STAN) с 11% голосов.

За ними следует "Чешская пиратская партия", набравшая 8,7% голосов. На пятой строчке - антимигрантская партия "Свобода и прямая демократия" (SPD) во главе с Томио Окамурой с 7,9%, на шестой - "Автомобилисты для себя" (6,8%). Остальные партии не набирают 5%, необходимых для прохождения в парламент.

Борьба за колеблющихся избирателей

По данным социологов, накануне голосования до трети электората так и не определились с предпочтениями. На последних теледебатах на канале Nova соперники обменялись взаимными обвинениями во лжи. Бабиш резко критиковал инициативы Евросоюза, такие как "зеленый курс", миграционный пакт и система торговли квотами на выбросы вредных веществ.

Фиала, напротив, предупреждал, что Бабиш "потащит страну на Восток". При этом сам Бабиш избегал обсуждения ряда внешнеполитических вопросов и открыто не выступал против продолжения помощи Украине .

Что будет дальше?

Выборы определят состав 200-местной нижней палаты парламента - ключевой в Чехии. Депутаты буду избраны на четыре года. После голосования главная роль перейдет к беспартийному президенту Петру Павлу, которому предстоит поручить формирование правительства. Бывший генерал НАТО в январе 2023 года одержал победу над уроженцем Словакии Бабишем на президентских выборах, обойдя его во втором туре - 58,32% против 41,67%.

photo_2025-10-04_20-36-56.jpg

Читайте нас также:
#выборы #чехия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
