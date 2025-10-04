Baltijas balss logotype
От Рима до Лиссабона: сотни тысяч европейцев вышли поддержать палестинцев

В мире
Дата публикации: 04.10.2025
Euronews
Изображение к статье: От Рима до Лиссабона: сотни тысяч европейцев вышли поддержать палестинцев

Массовые митинги в поддержку палестинцев и против политики Израиля в секторе Газа проходят в эти дни в Европе.

В Италии забастовки, созванные профсоюзом CGIL в знак протеста против задержания Израилем флотилии и ее итальянских членов, практически без паузы перетекли в пропалестинские митинги. В Риме, по данным нашего корреспондента, в субботу на улицы вышли около миллиона человек. Среди них были и четыре итальянских парламентария, которые участвовали в проекте флотилии, а после задержания конвоя израильской армией вернулись домой. Демонстранты требовали у властей Италии занять более жесткую позицию по ситуации в Газе.

Аналогичные требования наряду со словами солидарности в адрес палестинцев звучали и в Португалии, которая недавно пополнила список стран, признавших государство Палестина.

Массовые митинги в поддержку палестинцев также состоялись в субботу в Барселоне, Лиссабоне и других городах. В Афинах аналогичная акция запланирована на воскресенье.

Волна возмущения охватила не только Европу. Ранее немедленного освобождения активистов флотилии и открытия границ для помощи Газе потребовала президент Мексики.

Израиль перехватил суда гуманитарной "Флотилии свободы" 2 октября. Конвой был предупрежден о том, что не сможет подойти к берегам сектора Газа, заранее. Команде поступали предложения оставить гуманитарный груз, который она хотела доставить в палестинский анклав, в Италии либо в израильском порту Ашкелон с гарантией передачи его нуждающимся.

Отказ активистов Израиль расценил как провокацию. МИД страны сообщил, что располагает документами, подтверждающими связи между организаторами флотилии и группировкой ХАМАС.

#европа #палестина #акции протеста
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

