Новоизбранный лидер Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) Санаэ Такаити празднует победу на выборах лидера ЛДП в Токио, Япония, суббота, 4 октября 2025 года.

64-летняя Санаэ Такаити готовится стать первой женщиной-премьер-министром в Стране Восходящего Солнца. Ее утвердили новым партийным лидером правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП). После одобрения кандидатуры Такаити парламентом она вступит в должность.

За пост председателя ЛДП боролись пять кандидатов - два действующих и три бывших министра. Победившая в отборе Такаити сменит на посту премьера Сигэру Исибу, который недавняя объявил об отставке - вслед за провальными для ЛДП июльскими парламентскими выборами, в результате которых правящая коалиция лишилась большинства в обеих палатах.

Исиба тогда попросил прощения у граждан, признав, что не хочет держаться за свой пост и что властям не удалось искоренить недоверие японцев к государственной политике, несмотря на принятый закон о политической реформе.

Такаити станет четвертым премьер-министром за последние пять лет. Она - опытный политик (впервые была избрана в парламент ещё в 1993 году - прим.), занимала ключевые министерские посты, включая экономическую безопасность, космическую и научную политику, а также внутренние дела.

Такаити известна жесткой консервативной позицией, она выступает за пересмотр пацифистской Конституции Японии, усиление армии, против однополых браков и допуска женщин к императорскому престолу. В экономике политик ставит на снижение налогов, субсидии регионам и поддержку стратегических отраслей - энергетики и производства полупроводников.

Ожидается, что внеочередная сессия парламента для утверждения нового главы кабмина будет созвана в середине октября.