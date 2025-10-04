Baltijas balss logotype
«В плену» Грету Тунберг «плохо кормят и жестоко обращаются»

В мире
Дата публикации: 04.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: «В плену» Грету Тунберг «плохо кормят и жестоко обращаются»

Шведская активистка Грета Тунберг, заключенная в тюрьму в Израиле после того, как отправилась в составе флотилии "Глобальный Сумуд" для прорыва блокады Газы, содержится в тяжелых условиях в израильской тюрьме, согласно переписке между шведским министерством иностранных дел и соратниками активистки, с которой ознакомилась газета Guardian.

"Посольству удалось встретиться с Гретой", - говорится в электронном письме, разосланном министерством приближенным к Тунберг. "Она сообщила об обезвоживании. Ей не хватало ни воды, ни еды. Она также заявила, что у нее появилась сыпь, которую, как она подозревает, вызвали клопы. Она рассказала о жестоком обращении и о том, что ей приходилось долго сидеть на твердых поверхностях".

"Как сообщается, другая задержанная сообщила в другое посольство, что они видели, как Тунберг заставляли держать флаги во время фотографирования. Она задавалась вопросом, распространялись ли ее фотографии", - говорится в сообщении министерства.

Активисты, задержанные на этой неделе, содержатся в тюрьме Кециот в Негеве.

Служба исполнения наказаний Израиля, Армия обороны Израиля и Министерство иностранных дел Израиля не отреагировали на просьбу Guardian прокомментировать ситуацию.


#израиль #палестина #грета тунберг
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео