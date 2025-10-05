Есть партия, которая вырвалась в лидеры Чехии. Речь идет о движении ANO - партии чешского олигарха и бывшего премьера Андрея Бабиша, который выступает против помощи Украине (включая прекращение поставок вооружений).

Важно отметить, что рост ANO объясняется в первую очередь экономическими проблемами. Среди непопулярных шагов правительства действующего премьера Фиалы - отмена индексации пенсий в рамках сокращения бюджетного дефицита. Это в свою очередь, ударила по самой многочисленной группе избирателей и стоило действующей коалиции поддержки большинства пенсионеров. В то же время, согласно соцопросам, Бабиш не сможет получить монобольшинство, несмотря на его желание это сделать.

В то же время, согласно соцопросам, Бабиш не сможет получить монобольшинство, несмотря на его желание это сделать. "Речь идет о том, куда будет двигаться Чехия. Останемся ли мы сильной демократией, с полной свободой, с процветанием, страной, которая прочно является частью Запада... или мы дрейфуем куда-то на Восток", – объяснял он чешским избирателям.

Кроме того, чешское информационное пространство заполонила российская дезинформация. По данным расследования Voxpot, количество пророссийских фейковых материалов в Чехии достигает до 5 тысяч в месяц. Цель российской дезинформации – не поддержка конкретного кандидата, а подрыв Чехии в целом: дискредитация выборов и даже самой демократии.

Однако все же существует небольшая вероятность, что Бабиш может не стать премьером, сказал в комментарии РБК-Украина Сергей Герасимчук, заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма".

"У нас два новых игрока – движение AUTO и Stačilo! Если они пройдут в парламент, то, чисто арифметически, вместе с нынешней коалицией у них есть шанс получить минимальное большинство в парламенте. Это один из вариантов, но опросы уже не раз ошибались", – пояснил он.

Несмотря на различия в политических курсах, эти партии могут объединиться ради одной цели – не допустить возвращения Бабиша к власти.

Также нельзя исключать, что чешский президент Петр Павел откажется поручать Бабишу создание нового правительства, даже если тот победит. Одна из причин – конфликт интересов из-за агрохимического холдинга Agrofert экс-премьера. Если Бабиш будет занимать должность премьера, может влиять на распределение государственных и европейских субсидий и грантов.

Но, основной сценарий, к которому стоит готовиться - коалиция ANO с SPD. И хотя тепла в отношениях с Украиной это не добавит, о развороте Чехии, по мнению Герасимчука, говорить рано.