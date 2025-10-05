Лидер победившей на выборах в Чехии партии ANO Андрей Бабиш указал, что его страна помогает Украине через Евросоюз, а "снарядная инициатива" должна идти по линии НАТО.

Мультимиллиардер Андрей Бабиш, чья оппозиционная партия "Акция недовольных граждан" (ANO) победила на парламентских выборах в Чехии, высказался против вступления Украины в Европейский Союз. "Вы не готовы к ЕС. Сначала мы должны закончить войну, и, конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС", - заявил чешский экс-премьер Бабиш в воскресенье, 5 октября, отвечая на вопрос корреспондента украинского телеканала "Суспільне".

Комментируя военную помощь Украине, Бабиш указал, что Чехия помогает Украине через Евросоюз. "ЕС помогает Украине, и это предусмотрено в европейском бюджете, и мы платим много денег в европейский бюджет, таким образом мы продолжим помогать", - пояснил лидер ANO.

"Снарядная инициатива" должна осуществляться через НАТО

По мнению Андрея Бабиша, начатая Чехией "снарядная инициатива" для Украины должна вестись через НАТО. "Это должно быть прозрачно, и если идет война, никто не должен зарабатывать деньги на войне. Это должна организовывать НАТО", - указал он.

Бабиш также заявил, что поддерживает Украину с начала российской агрессии в 2014 году и аннексии Крыма. При этом он трижды встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, в частности в ноябре 2019 года, добавил экс-премьер.

После победы его партии на выборах Бабиш объявил, что намерен 5 октября встретиться с президентом Чехии Петром Павелом и "предложить решение, соответствующее чешскому и европейскому законодательству".

Партия Бабиша победила на парламентских выборах в Чехии

Согласно официальным итогам парламентских выборов в Чехии, которые прошли 3-4 октября, правая партия "Акция недовольных граждан" правого популиста Бабиша получила больше всего голосов (34,5%), однако не абсолютное большинство в парламенте. Сторонник президента США Дональда Трампа Бабиш ранее занимал должности министра финансов и премьер-министра Чехии, но в последние годы оставался в оппозиции. Теперь он намерен вернуться к власти с лозунгом "Чехия прежде всего".

Второе место с 23,4% голосов занял правоцентристский блок действующего премьер-министра Петра Фиалы "Вместе" (Spolu), объединяющий три партии, третье - центристcкая либеральная партия "Старосты и независимые" (STAN) с 11,2% голосов.

Уходящий премьер Фиала поздравил Бабиша с победой на выборах и исключил возможность формирования новой правящей коалиции. После выборов президент Павел должен поручить формирование правительства.