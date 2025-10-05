Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 0 108

В мире
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
ФОТО: Youtube

Ракеты Barracuda, которые могут получить ВСУ, способны долететь до Москвы.

Вашингтон может поставить Киеву ракеты Barracuda. Об этом заявила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, уточнив, что решение пока не принято. Отмечается, что крылатые ракеты этого семейства сравнительно недорогие и проще в производстве, при этом имеют дальность от 220 до 930 километров, что представляет потенциальную угрозу для России.

Что известно о ракетах Barracuda?

Американская оборонная компания Anduril представила крылатые ракеты Barracuda в сентябре 2024 года, охарактеризовав их как революционные из-за простоты и дешевизны производства.

Предполагается, что изначально система Barracuda разработана для масштабного производства и «для удовлетворения краткосрочных всплесков спроса». Производители сократили количество уникальных инструментов и деталей для сборки ракет, что позволяет быстро развернуть линии производства. Также в проект была заложена устойчивость цепочки поставок.

Семейство представлено тремя ракетами: Barracuda-100, Barracuda-250 и Barracuda-500. Для каждой из них доступна модификация Barracuda-M. Они имеют по паре выдвижных крыльев в центральной части корпуса и по два складных стабилизатора сзади. В движение ракеты приводятся воздушно-реактивным двигателем с утопленным в корпус воздухозаборником. Цели ракет могут располагаться как на суше, так и в море, и быть как статичными, так и подвижными.

Пусковой платформой ракет Barracuda-100 могут служить вертолеты и самолеты, наземные транспортные средства и лодки. Barracuda-250 может запускаться с наземных или морских реактивных залповых систем MLRS и HIMARS, а также допускает размещение во внутреннем отсеке истребителя пятого поколения F-35. Barracuda-500 может быть запущена с истребителей F-15E, F-18E/F, F-16 и систем запуска Rapid Dragon, C-17, C-130.

Ракеты Barracuda способны долететь до Москвы

В России оценили, как глубоко Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут нанести удары когда Соединенные Штаты передадут Киеву ракеты Barracuda. На основе данных о дальности полета ракет создали карту городов России, которые могут оказаться в зоне поражения.

Так, ракеты Barracuda-250М с дальностью полета до 370 километров смогут достать до находящихся недалеко от границы с Украиной Запорожья, Белгорода, Брянска, Смоленска и других городов, расположенных в радиусе поражения. При этом Barracuda-500М, имеющая дальность полета до 930 километров, будет представлять опасность для таких российских городов, как Тверь, Ярославль, Кострома, Великий Новгород, Нижний Новгород, Ульяновск, Саратов, а также для Волгограда и Нальчика. Более того, в зоне поражения окажутся Москва и Санкт-Петербург, а также база стратегических ракетоносцев в Энгельсе.

"Дальность применения «старшей» модификации ракеты позволяет (пока условно) взять на прицел Москву и часть городов Поволжья, включая базу стратегических ракетоносцев в Энгельсе (Саратовская область). Barracuda — это не «супероружие» (...), а попытка создать массовый инструмент для регулярных ударов по распределённой инфраструктуре", - объяснили российские эксперты.

Таким образом, при развертывании крупносерийного производства Киев получит еще один инструмент для ударов по целям в России помимо дронов.

Читайте нас также:
#сша #война в украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России
Изображение к статье: США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России
У Трампа нашли подземный город на случай третьей мировой войны
Изображение к статье: У Трампа нашли подземный город на случай третьей мировой войны
Фицо обвинил Евросоюз в отсутствии стремления к миру на Украине
Изображение к статье: Фицо обвинил Евросоюз в отсутствии стремления к миру на Украине
Изображение к статье: Вполне современный ударный самолет представит угрозу РФ. Иконка видео
Эстония может выкупить у греков Mirage 2000, для передачи ВСУ 1 147
Изображение к статье: В Грузии снова возобновились массовые протесты
В Грузии снова возобновились массовые протесты 1011
Изображение к статье: Трамп матом уговорил Израиль пойти на сделку с ХАМАС
Трамп матом уговорил Израиль пойти на сделку с ХАМАС 187
Изображение к статье: Около тысячи туристов оказались в ловушке на Эвересте из-за сильного снегопада
Около тысячи туристов оказались в ловушке на Эвересте из-за сильного снегопада 149

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Продолжится суд над серийным поджигателем
ЧП и криминал
Продолжится суд над серийным поджигателем 2
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 13
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 21
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 28
Изображение к статье: Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Люблю!
Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем 26
Изображение к статье: Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье Эксклюзив!
Бизнес
2
Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье 2 26
Изображение к статье: Продолжится суд над серийным поджигателем
ЧП и криминал
Продолжится суд над серийным поджигателем 2
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 13
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео