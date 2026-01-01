С четверга, 1 января, страна отказалась от болгарского лева, который был в ходу с конца XIX века.

Вхождение в еврозону стало для Болгарии "стратегическим выбором в спорный момент" и "заключительным шагом" в интеграции с Европейским Союзом, подчеркнул глава государства Румен Радев.

В то же время он назвал отказ Народного собрания (парламента) проводить референдум по переходу на евро "одним из ярким симптомов глубокого раскола между политическим классом и народом".

В начале лета Европейская комиссия рекомендовала принять Болгарию в зону евро. На этом фоне в Софии и других крупных городах страны прошли протесты против отказа от лева.

Противники общеевропейской валюты, в том числе сторонники пророссийской партии "Возрожденние", говорят об угрозе роста инфляции и снижения покупательной способности. Противником евро остается и президент Болгарии Румен Радев, поддержавший идею референдума. Однако проевропейское большинство в парламенте страны отклонило это предложение и обвинило Радева в пророссийских действиях.

В 2024 году уровень инфляции в Болгарии составил 2,7 процента, что немногим ниже требуемого показателя для вступления страны в еврозону. Болгарский лев с 2020 года привязан к евро через механизм обменного курса.