Переговоры делегаций Израиля и террористов ХАМАС пройдут в Египте 6 октября. Как заявил МИД в Каире, на встрече будут обсуждаться детали освобождения израильских заложников и палестинских заключенных.

Египет пригласил представителей Израиля и палестинской террористической организации ХАМАС провести 6 октября переговоры об обмене израильских заложников в секторе Газа на палестинских заключенных в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. Переговоры, которые, предположительно, не будут прямыми, являются "частью усилий по развитию регионального и международного импульса", возникшего после представления Трампом его плана по окончанию военных действий в секторе Газа, заявило вечером в субботу, 4 октября, министерство иностранных дел в Каире.

Где именно пройдет встреча, не уточняется. По данным израильского издания Ynet и ряда других СМИ, она состоится в Шарм-эш-Шейхе. В свою очередь телеканал CNN Arabic называет местом переговоров Каир. Он также со ссылкой на источники отмечает, что делегацию Израиля возглавит министр стратегического планирования и доверенное лицо премьер-министра Биньямина Нетаньяху Рон Дермер.

Трамп: режим прекращения огня наступит в силу, когда ХАМАС согласится с планом

В свою очередь Трамп заявил, что режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу, как только ХАМАС подтвердит согласие с планом, предложенным Белым домом. Биньямин Нетаньяху указал, что намерен разоружить ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа - либо дипломатическим путем, либо с помощью военных средств. "Это будет достигнуто легким или тяжелым путем, но это произойдет", - подчеркнул израильский премьер.

Террористы ХАМАС согласились передать Израилю всех оставшихся в живых заложников и тела погибших "в соответствии с формулой обмена, предложенной президентом Трампом", если будут созданы "необходимые условия для осуществления обмена". "Движение подтверждает готовность немедленно начать переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения", - заявили в группировке.

ХАМАС также согласился передать управление сектором Газа независимому органу, "основанному на палестинском национальном консенсусе и поддержке арабов и ислама". В то же время представители группировки не коснулись вопроса о разоружении, предусмотренного планом. Руководители ХАМАС в Катаре настаивали на изменении некоторых условий инициативы президента США.