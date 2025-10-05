Это заявление было сделано спустя несколько часов после того, как Трамп призвал Израиль прекратить бомбардировки Газы. Ранее группировка ХАМАС заявила, что согласна с мирным планом президента США.

Израильская армия объявила в субботу, что приступит к реализации первого этапа предложения президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Газе и возвращении всех заложников, которые еще живы.

В ЦАХАЛ заявили, что израильское командование отдало приказ о "повышенной готовности" к выполнению плана.

По сообщениям местных СМИ, высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Израиль перешел к обороне в Газе и не будет наносить активные удары, даже если ни один солдат не покинет сектор.

Трамп приветствовал заявление ХАМАС, сказав: "Я верю, что они готовы к прочному миру".

Предложение президента США, представленное ранее на этой неделе, получило широкую международную поддержку и было также одобрено премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В пятницу канцелярия Нетаньяху заявила, что Израиль готов завершить войну, начавшуюся после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Израильский лидер находится под растущим давлением со стороны международного сообщества и Трампа, требующих прекращения конфликта.

Неопределенность сохраняется, несмотря на динамику

Тем временем высокопоставленный египетский чиновник сообщил, что ведутся переговоры об освобождении заложников, а также сотен палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. По сообщениям СМИ, специальный посланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны отправиться в Египет в эти выходные, чтобы помочь доработать детали американского плана по прекращению войны.

По словам египетского чиновника, арабские посредники готовятся к всеобъемлющему диалогу между палестинцами, особенно направленному на унификацию позиции в отношении будущего Газы.

В субботу Палестинский исламский джихад, вторая по силе группировка боевиков в Газе, заявил, что поддержала ответ ХАМАС на план Трампа. Несколькими днями ранее группировка отвергла это предложение.

Несмотря на наметившийся прорыв, остается много вопросов. Во вторник исполнится два года со дня атаки ХАМАС на Израиль.

Согласно мирному плану Трампа, ХАМАС в течение трех дней освободит оставшихся 48 заложников, около 20 из них считаются живыми. Он также откажется от власти и сложит оружие.

Взамен Израиль прекратит наступление и выведет войска с большей части территории, освободит сотни палестинских заключенных и обеспечит приток гуманитарной помощи и, в конечном итоге, восстановление.

ХАМАС заявил, что готов освободить заложников и передать власть в Газе, но другие аспекты плана требуют дальнейших консультаций. В официальном заявлении также не был затронут вопрос о демилитаризации ХАМАС - ключевой части сделки.

Согласно данным издания Washington Post, главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя и другие политические деятели за пределами Газы готовы согласиться с предложением "несмотря на существенные оговорки", а Изз аль-Дин Хаддад, командующий ХАМАС в Газе, готов отказаться от наступательного оружия террористической группировки, например, ракет, но хочет сохранить "оборонительное" оружие, в первую очередь, автоматы.

Амир Авиви, израильский генерал в отставке и председатель Израильского форума по обороне и безопасности, сказал, что хотя Израиль может позволить себе прекратить огонь в Газе на несколько дней, чтобы освободить заложников, он возобновит наступление, если ХАМАС не сложит оружие.

Несмотря на сообщения израильских СМИ о том, что ЦАХАЛ перешел к оборонительным операциям, власти сектора Газа заявили, что в субботу в результате израильского обстрела погибли шесть человек.

По данным палестинских медиков, в результате одной из атак убиты четыре человека в городе Газа, в результате другой - еще двое в южном городе Хан-Юнис.

Ранее в субботу официальный представитель израильской армии на арабском языке в своем заявлении предостерег палестинцев от попыток вернуться в район к северу от Вади Газа, назвав его зоной боевых действий.

"В целях вашей безопасности избегайте возвращения на север или приближения к районам, где действуют силы ЦАХАЛ", - говорится в заявлении.