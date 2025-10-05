Орбан: Будапешт обратится в суд, если Евросоюз лишит Венгрию права вето.

Если Европейский союз (ЕС) нарушит собственные законы, чтобы лишить Венгрию права вето, Будапешт обратится в суд. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, сообщает Hetek.

«То, что сейчас пытаются сделать в Брюсселе, — это как минимум явное нарушение конституционных норм», — сказал он.

Орбан отметил, что такой шаг ЕС приведет к судебному разбирательству, поскольку Будапешт обратится в суд и Брюссель проиграет

По словам венгерского премьера, сейчас в ЕС рассчитывают также сместить нынешнее правительство Венгрии, чтобы к власти пришли оппозиционные силы, поддерживающие Брюссель.