Орбан пригрозил ЕС судом 3 173

Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Орбан пригрозил ЕС судом
ФОТО: Global Look Press

Орбан: Будапешт обратится в суд, если Евросоюз лишит Венгрию права вето.

Если Европейский союз (ЕС) нарушит собственные законы, чтобы лишить Венгрию права вето, Будапешт обратится в суд. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, сообщает Hetek.

«То, что сейчас пытаются сделать в Брюсселе, — это как минимум явное нарушение конституционных норм», — сказал он.

Орбан отметил, что такой шаг ЕС приведет к судебному разбирательству, поскольку Будапешт обратится в суд и Брюссель проиграет

По словам венгерского премьера, сейчас в ЕС рассчитывают также сместить нынешнее правительство Венгрии, чтобы к власти пришли оппозиционные силы, поддерживающие Брюссель.

#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • З
    Злой
    5-го октября

    Вся моя речь постоянно заменяется какой-то куйнёй, этот телефон уже достал, и не могу отключить подмену слов, если я в своей жизни встречу этого выродка который навязал эту замену, я его изобью

    3
    2
  • З
    Злой
    5-го октября

    Единственный нормальный политий в этом гомосечном гейропейском обществе , я бы на его месте сказал европе я не голубой и ваши ценности мне не подходят, а газ из ролика гораздо дешевле чем газ из США, который продвигает лохматый актёр комео из фильма Один дома-2, пошёл он на куй, долбоёб, хотя как человек из 90-х, уважаю его

    9
    3
  • З
    Злой
    Злой
    5-го октября

    Это ганво меня уже достало, в е слова заменяется каким-то бредом, как открыть подмену слов?

    1
    2
Читать все комментарии

