Среди европейцев на самую высокую ожидаемую продолжительность жизни могут рассчитывать итальянцы, шведы и испанцы, следует из опубликованного отчета Евростата.

В Италии и Швеции этот показатель составил 84,1 года, а в Испании 83,4 года.

Самая низкая ожидаемая продолжительность жизни в странах Евросоюза - у болгар (75,9 лет), румын (76,6 лет) и жителей Латвии (76,7 лет).

В среднем по Европе этот показатель равняется 81,7 годам. Это на четыре месяца больше, чем в предыдущем году.

По сравнению с допандемическим уровнем 2019 года, в 24 странах из 26, где собрана статистика, продолжительность жизни росла. Больше всего этот показатель вырос в Литве (на 1,1 года), Чехии, Латвии и Румынии (на 1 год в каждой стране). Во Франции ожидаемая продолжительность жизни выросла на 0,1 года.

Единственной страной, где зафиксирован спад, стали Нидерланды.

Согласно проведенному в 2017 году исследованию, ожидаемая продолжительность жизни в развитых странах продолжит расти. С вероятностью в 50% девочки, рожденные во Франции или в Испании, будут доживать до 90 лет.