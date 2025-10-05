Baltijas balss logotype
Путин пригрозил США последствиям начала поставок «Томагавков» Украине

В мире
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Путин пригрозил США последствиями начала поставок «Томагавков» Украине
ФОТО: Global Look Press

Путин: передача ВСУ «Томагавков» обнулит позитивные тенденции в отношениях с США.

Передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk) обнулит позитивные тенденции в отношениях Вашингтона и Москвы.

«Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», — сказал глава государства.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность передачи Украине ракет «Томагавк». При этом окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Президент России, комментируя эту информацию, заявил, что поставка американских ракет не изменит ситуацию на поле боя. Однако, как подчеркнул Путин, использование Киевом ракет негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона. Он также допустил, что в США выступают с заявлениями о поставках «Томагавков», чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

#россия
(1)
  • A
    Aleks
    5-го октября

    Интересно,как эта угроза Путина отразится на США?! Санкции введёт?Олигархи перестанут продавать редкоземельные металлы в США? Как это почувствует Америка? Да никак .Но что то он должен был сказать. А как дальше-никого уже не волнует как и полная денафикация и демилитаризация Украины 😈😋

    4
    9

Видео