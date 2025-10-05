Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Путин толкает Европу к новому Перл-Харбору - экс-глава МИД Литвы 2 186

В мире
Дата публикации: 05.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: Путин толкает Европу к новому Перл-Харбору - экс-глава МИД Литвы

Гибридная война Владимира Путина Путина и бездействие НАТО всё ближе подталкивают Европу к Третьей мировой войне. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в комментарии The Telegraph.

Ландсбергис предупредил, что НАТО "бездействует" в ответ на российские провоации, что позволяет Путину втягивать Запад в полномасштабный конфликт.

"Принимаем ли мы реальность того, что, возможно, уже находимся в состоянии войны, или всё ещё верим, что контролируем ситуацию? Мы допускаем всё большую эскалацию, не давая адекватных ответов. Если так будет продолжаться, Европу ждёт день Перл-Харбора, когда эскалацию будет настолько невозможно игнорировать, что она приведёт к пробуждению Запада", - подчеркнул он.

Ландсбергис опасается, что дальнейшие столкновения могут привести к применению статьи 5 Устава НАТО. Тогда, по его словам, "будет уже слишком поздно" — западный альянс будет в состоянии войны с Россией.

"В 2022 году я утверждал, что НАТО должно было отреагировать, но вот мы снова здесь. Налицо явная эскалация, а мы всё равно ничего не делаем", - отметил он.

Официальные лица и аналитики НАТО предупреждают, что российская тактика применения беспилотников направлена ​​на проверку решимости альянса — где проходят его "красные линии" и насколько далеко они могут зайти.

Ландсбергис отметил, что именно поэтому Россия прощупывает почву:

"Теперь Путин понимает, что 20 беспилотников, залетевших в Польшу, подпадают под статью 4, а 12 минут в воздушном пространстве Эстонии — всё ещё не под статью 5. Он будет продолжать продвигать эту линию".

При этом он осудил нежелание НАТО провести четкие "красные линии", подчеркнув, что сейчас речь идет о "стратегической коммуникации, а не стратегических действиях".

Он отметил, что существует несколько способов обеспечить соблюдение "красной линии", включая сообщение России о том, что в случае повторного нарушения воздушного пространства НАТО Украина получит немецкие ракеты "Таурус" или американские "Томагавки" для уничтожения стартовых площадок беспилотников.

Ландсбергис рассматривает такую ​​очевидную пассивность НАТО как "постоянно повторяющийся геополитический день сурка": "Вместо того, чтобы спрашивать, рискнем ли мы начать Третью мировую войну, задаемся вопросом: рискнем ли мы остановить ее?", - говорит он.

Читайте нас также:
#война #россия-евросоюз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    5-го октября

    Семейка Лансбергисов-это выходцы из Украины.Потомки любавических хасидов. Лансбергисов ненавидит вся Литва и после того,как их отодвинули,Литва стала жить по другому Даже отопление в Вильнюсе на 50% дешевле ,чем в Риге. А что ещё может петь любавических хасид,живущий не по понятиям и у которого только главное деньги и уничтожение страны?Теперь работает на таких же в ЕС,в Израиле,на Украине ,в США и Великобритании,получая какие то плюшки уже с барского стола

    11
    4
  • 5-го октября

    это ваша подмена понятий

    13
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России
Изображение к статье: США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России
У Трампа нашли подземный город на случай третьей мировой войны
Изображение к статье: У Трампа нашли подземный город на случай третьей мировой войны
Фицо обвинил Евросоюз в отсутствии стремления к миру на Украине
Изображение к статье: Фицо обвинил Евросоюз в отсутствии стремления к миру на Украине
Изображение к статье: Вполне современный ударный самолет представит угрозу РФ. Иконка видео
Эстония может выкупить у греков Mirage 2000, для передачи ВСУ 1 147
Изображение к статье: В Грузии снова возобновились массовые протесты
В Грузии снова возобновились массовые протесты 1011
Изображение к статье: Трамп матом уговорил Израиль пойти на сделку с ХАМАС
Трамп матом уговорил Израиль пойти на сделку с ХАМАС 187
Изображение к статье: Около тысячи туристов оказались в ловушке на Эвересте из-за сильного снегопада
Около тысячи туристов оказались в ловушке на Эвересте из-за сильного снегопада 150

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Продолжится суд над серийным поджигателем
ЧП и криминал
Продолжится суд над серийным поджигателем 3
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 15
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 23
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 30
Изображение к статье: Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Люблю!
Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем 26
Изображение к статье: Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье Эксклюзив!
Бизнес
2
Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье 2 27
Изображение к статье: Продолжится суд над серийным поджигателем
ЧП и криминал
Продолжится суд над серийным поджигателем 3
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 15
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 23

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео