Гибридная война Владимира Путина Путина и бездействие НАТО всё ближе подталкивают Европу к Третьей мировой войне. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в комментарии The Telegraph.
Ландсбергис предупредил, что НАТО "бездействует" в ответ на российские провоации, что позволяет Путину втягивать Запад в полномасштабный конфликт.
"Принимаем ли мы реальность того, что, возможно, уже находимся в состоянии войны, или всё ещё верим, что контролируем ситуацию? Мы допускаем всё большую эскалацию, не давая адекватных ответов. Если так будет продолжаться, Европу ждёт день Перл-Харбора, когда эскалацию будет настолько невозможно игнорировать, что она приведёт к пробуждению Запада", - подчеркнул он.
Ландсбергис опасается, что дальнейшие столкновения могут привести к применению статьи 5 Устава НАТО. Тогда, по его словам, "будет уже слишком поздно" — западный альянс будет в состоянии войны с Россией.
"В 2022 году я утверждал, что НАТО должно было отреагировать, но вот мы снова здесь. Налицо явная эскалация, а мы всё равно ничего не делаем", - отметил он.
Официальные лица и аналитики НАТО предупреждают, что российская тактика применения беспилотников направлена на проверку решимости альянса — где проходят его "красные линии" и насколько далеко они могут зайти.
Ландсбергис отметил, что именно поэтому Россия прощупывает почву:
"Теперь Путин понимает, что 20 беспилотников, залетевших в Польшу, подпадают под статью 4, а 12 минут в воздушном пространстве Эстонии — всё ещё не под статью 5. Он будет продолжать продвигать эту линию".
При этом он осудил нежелание НАТО провести четкие "красные линии", подчеркнув, что сейчас речь идет о "стратегической коммуникации, а не стратегических действиях".
Он отметил, что существует несколько способов обеспечить соблюдение "красной линии", включая сообщение России о том, что в случае повторного нарушения воздушного пространства НАТО Украина получит немецкие ракеты "Таурус" или американские "Томагавки" для уничтожения стартовых площадок беспилотников.
Ландсбергис рассматривает такую очевидную пассивность НАТО как "постоянно повторяющийся геополитический день сурка": "Вместо того, чтобы спрашивать, рискнем ли мы начать Третью мировую войну, задаемся вопросом: рискнем ли мы остановить ее?", - говорит он.
