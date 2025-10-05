Гибридная война Владимира Путина Путина и бездействие НАТО всё ближе подталкивают Европу к Третьей мировой войне. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в комментарии The Telegraph.

Ландсбергис предупредил, что НАТО "бездействует" в ответ на российские провоации, что позволяет Путину втягивать Запад в полномасштабный конфликт.

"Принимаем ли мы реальность того, что, возможно, уже находимся в состоянии войны, или всё ещё верим, что контролируем ситуацию? Мы допускаем всё большую эскалацию, не давая адекватных ответов. Если так будет продолжаться, Европу ждёт день Перл-Харбора, когда эскалацию будет настолько невозможно игнорировать, что она приведёт к пробуждению Запада", - подчеркнул он.

Ландсбергис опасается, что дальнейшие столкновения могут привести к применению статьи 5 Устава НАТО. Тогда, по его словам, "будет уже слишком поздно" — западный альянс будет в состоянии войны с Россией.

"В 2022 году я утверждал, что НАТО должно было отреагировать, но вот мы снова здесь. Налицо явная эскалация, а мы всё равно ничего не делаем", - отметил он.

Официальные лица и аналитики НАТО предупреждают, что российская тактика применения беспилотников направлена ​​на проверку решимости альянса — где проходят его "красные линии" и насколько далеко они могут зайти.

Ландсбергис отметил, что именно поэтому Россия прощупывает почву:

"Теперь Путин понимает, что 20 беспилотников, залетевших в Польшу, подпадают под статью 4, а 12 минут в воздушном пространстве Эстонии — всё ещё не под статью 5. Он будет продолжать продвигать эту линию".

При этом он осудил нежелание НАТО провести четкие "красные линии", подчеркнув, что сейчас речь идет о "стратегической коммуникации, а не стратегических действиях".

Он отметил, что существует несколько способов обеспечить соблюдение "красной линии", включая сообщение России о том, что в случае повторного нарушения воздушного пространства НАТО Украина получит немецкие ракеты "Таурус" или американские "Томагавки" для уничтожения стартовых площадок беспилотников.

Ландсбергис рассматривает такую ​​очевидную пассивность НАТО как "постоянно повторяющийся геополитический день сурка": "Вместо того, чтобы спрашивать, рискнем ли мы начать Третью мировую войну, задаемся вопросом: рискнем ли мы остановить ее?", - говорит он.