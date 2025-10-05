Baltijas balss logotype
Силиня думает иначе: The Times объяснила, почему «стена дронов» не защитит Европу 4 158

В мире
Дата публикации: 05.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: Силиня думает иначе: The Times объяснила, почему «стена дронов» не защитит Европу
ФОТО: dreamstime

В последнее время участились случаи появления дронов в небе Европы, из-за чего уже неоднократно закрывались многие аэропорты. Как пишет обозреватель The Times Марк Галеотти, Владимир Путин пытается вывести европейских лидеров из себя, указывая на их потенциальные уязвимости.

Однако предпринять ответные действия может быть довольно сложно. Как сказал в комментарии Галеотти пилот перехватчика ВВС Великобритании: "Гораздо проще сказать "сбейте", чем сделать это, особенно если хочешь избежать обломков или боеприпасов, обрушивающихся на головы мирных жителей внизу".

При этом пока что все ответные действия Европы - это, по сути, разрозненные реакции, пишет он.

"Они не могут предотвратить дальнейшие деструктивные или провокационные вторжения и демонстрируют, насколько некомпетентны большинство западных армий в борьбе с массированными волнами беспилотников и ложных целей, которые Украина терпит годами", пишет он.

Реальна ли стена дронов

В результате в Европе заговорили о создании "стены беспилотников" — многослойного оборонительного пояса, включающего радары, акустические и другие датчики для обнаружения приближающихся целей, а также целый ряд оружия для их поражения, от дальнобойных ракет до беспилотников-перехватчиков и даже пулемётов в качестве крайней меры вблизи наиболее важных потенциальных целей.

Однако, отмечает Галеотти, есть несколько важных проблем в этом вопросе:

"Назвать это "стеной" — это обманчивая риторика, сродни обещанию Дональда Трампа построить противоракетный щит "Золотой купол" вокруг Соединённых Штатов. Хотя многое можно и нужно сделать, это не только потребует много времени и денег, но и никогда не сможет обеспечить полную защиту или стать непроницаемым щитом".

При этом один из военных чиновников охарактеризовал это как "не просто политический трюк", но как идею, отчасти призванную предотвратить любые пораженческие разговоры о том, что Европа не можем защититься от путинских беспилотников.

Однако согласование любого многонационального проекта — задача не из лёгких, и уже существуют разногласия по срокам и стоимости, отмечает Галеотти. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня считает, что стена беспилотников вдоль восточного фланга НАТО может быть "осуществима" в течение "года-полутора". Министр обороны Германии Борис Писториус, напротив, заявил, что это невозможно "реализовать в ближайшие три-четыре года".

Ответ Европы на российские дроны

Вторжения российских беспилотников по всей Европе подчеркнули растущую роль Украины как лидера в использовании дронов в войне. Страны, среди которых Дания и Польша, начали совместные учебные программы с украинскими инструкторами, стремясь перенять опыт Киева в противодействии беспилотникам.

Также в Швеции создают недорогую мини-ракету, которая использует "кинетическую силу" для уничтожения российских беспилотников. Она будет стоить всего 5000 долларов.

  • A
    Aleks
    5-го октября

    Ярон Реувин,еврейский раввин,раньше работающий в бизнесе и довольно таки успешно,доступно объясняет,каким путем Германия при Гитлере стала ведущей экономикой мира и кто был замешан в уничтожении Германии . Два правила ввел Гитлер-это полное уничтожение порнографии,гей клубов и другой такой же культуры ,притом,что все это управлялось евреями. Второе правило-никаких дач денег под проценты,чтобы жил и процветал малый бизнес.Ростовщичество тоже управлялось евреями .В результате -Холокост. Что видим в Латвии? Пытаются навязать несколько полов,Стакис открывает гей клуб,прогрессивные во власти. Малый бизнес на грани выживания . Латвия набирает кредитов у тех же евреев,что по Торе является грехом .Грех давать деньги под проценты не только евреям,но даже гоям . Разрушается евреями система ценностей в мире за счёт уничтожения образования и все это в комплексе ведёт к новому Холокосту,предупреждает Реувим,обвиняя во всем ортодоксальных евреев.,ком в Латвии присутствуют с 1992. И понятно,говорит раввин,почему эту группу людей постоянно высылали из разных стран. Сейчас должны набежать пейсатые и закидать Реувима шляпами,называя его недалёким и антисемитом😀

    2
    2
  • З
    Злой
    5-го октября

    Ты бы, порнозвёздочка, прикусила язычок, а вдруг пронесёт и мистер П помилуй нас.

    12
    3
  • З
    Злой
    5-го октября

    Полные придурки, работающие на оболванивание населения и не способные принять тот факт что Россия уложит любого!

    20
    2
  • lo gos
    lo gos
    5-го октября

    Прости-госпиди думает, как бы набить карманы.

    17
    1
