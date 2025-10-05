Участники акции протеста, проходящей после муниципальных выборов, вступили в столкновения с полицией в центре Тбилиси. Демонстранты попытались штурмовать президентский дворец и сумели на некоторое время ворваться во двор комплекса. Полиция применила для разгона протестующих водомет и слезоточивый газ.

Многие представители оппозиции бойкотировали выборы, которые состоялись на фоне беспрецедентного давления властей на политических противников.

Но премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о победе правящей партии «Грузинская мечта». Позже эти данные подтвердил Центризбирком страны.

Что происходило около дворца

Грузии уже более 300 дней продолжаются акции протеста. Они начались после парламентских выборов, состоявшихся в октябре 2024 года и завершившихся победой «Грузинской мечты».

Оппозиция обвинила власти в нарушениях, не признала результаты выборов и отказалась занять места в парламенте. А вновь назначенный премьер-министром Ираклий Кобахидзе заявил об отсрочке на четыре года переговоров о вступлении Грузии в ЕС — что также вызвало резкое недовольство поддерживающих европейскую интеграцию граждан Грузии.

С тех пор протестующие каждый вечер перекрывают центральный проспект грузинской столицы, правда, за это время их ряды значительно поредели. 4 октября в центре Тбилиси снова собрались десятки тысяч людей.

Акция проходила мирно до того момента, когда часть демонстрантов по призыву организаторов двинулась с многотысячного митинга к президентскому дворцу. До этого с установленной здесь сцены зачитали декларацию «национального собрания» — так организаторы назвали собрание 4 октября — о передаче власти грузинскому народу.

Стычки между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов начались, когда часть демонстрантов снесла ворота президентского дворца и ворвалась во двор комплекса.

Демонстранты начали возводить баррикады, затем на некоторых из них возник пожар.

Одна из лидеров грузинской оппозиции, бывшая президент Саломе Зурабишвили резко осудила такие действия демонстрантов.

«Эту пародию на захват президентского дворца мог устроить только режим, чтобы дискредитировать 310 дней мирного протеста грузинского народа», — написала она в соцсети X.

Как рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Нина Ахметели, муниципальные выборы прошли на фоне беспрецедентного для страны давления на оппозицию и гражданское общество: часть оппозиционных лидеров находятся под арестом, а счета нескольких правозащитных и мониторинговых НКО заморожены.

Три из четырех лидеров оппозиционной «Коалиции за перемены», получили тюремные сроки за отказ явиться в парламентскую комиссию, созданную для расследования предполагаемых преступлений партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), которая находилась у власти до 2012 года.

Оппозиция считает комиссию нелегитимной, а ее работу — предвзятой.

Четвертый лидер «Коалиции» Элене Хоштария была задержана в сентябре за порчу предвыборных баннеров правящей партии.