У Трампа нашли подземный город на случай третьей мировой войны

В мире
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: У Трампа нашли подземный город на случай третьей мировой войны
ФОТО: Unsplash

The Sun: Трамп встретит третью мировую в секретном городе под скалами в Колорадо.

Президент США Дональд Трамп встретит третью мировую войну в секретном подземном городе в Колорадо. Об этом сообщает The Sun.

«Трамп открыл двери своего подземного бункера на случай ядерной войны, показав подземный город, построенный для его защиты», — говорится в материале.

Как отмечает издание, подземный город Шайенн-Маунтин расположен на глубине около 600 метров под гранитными скалами в Колорадо. Он состоит из сети тоннелей и помещений.

#сша
Оставить комментарий

