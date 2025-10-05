The Sun: Трамп встретит третью мировую в секретном городе под скалами в Колорадо.

Президент США Дональд Трамп встретит третью мировую войну в секретном подземном городе в Колорадо. Об этом сообщает The Sun.

«Трамп открыл двери своего подземного бункера на случай ядерной войны, показав подземный город, построенный для его защиты», — говорится в материале.

Как отмечает издание, подземный город Шайенн-Маунтин расположен на глубине около 600 метров под гранитными скалами в Колорадо. Он состоит из сети тоннелей и помещений.